Vakcín je málo, musíme v kraji přerušit očkování, uvedl hejtman Kuba

Případné přerozdělování vakcín mezi kraji považuje Kuba za racionální, musí to ale koordinovat ministerstvo zdravotnictví, řekl dnes v České televizi (ČT).

Diskusi o stavu očkování proti novému koronaviru dnes rozvířilo vyjádření mluvčí ministerstva zdravotnictví, že resort kvůli nedostatku vakcín doporučuje přerušit na dva týdny očkování první dávkou a pozastavit rezervace. Blatný ale posléze uvedl, že situace s nedostatkem vakcín není tak vážná, aby bylo třeba očkování úplně přerušit.

"Na rovinu říkám, ať se přijede podívat do jižních Čech, tady je ten nedostatek takový, že se musí přerušit očkování," reagoval na ministrova slova Kuba. Situace v řadě je podle něj velmi podobná. "Je faktem, že v téhleté chvíli spousta krajů, stejně jako my, nemá vakcíny na to, aby otvírala nové termíny. To je prostě fakt," řekl jihočeský hejtman ČT.

"Pro kraje je velmi problematické se pohybovat v prostoru, kdy jeden týden čekají vakcín šest krabic a dostanou tři, druhý týden taky," prohlásil také jihočeský hejtman. "My už jsme opravdu v téhleté chvíli v situaci, kdy taktak zvládneme přeočkovat druhé termíny abychom nenarušili termín 21 až 28 dní," dodal.

Případnou redistribuci vakcín mezi kraji by Kuba považoval za správnou a racionální úvahu. Některé kraje by díky tomu mohly přeočkovat alespoň lékaře a zdravotníky druhou dávkou. Přerozdělování vakcín ale musí podle Kuby řídit ministerstvo. "Protože my si mezi sebou jako kraje v žádném případě nemáme ambici přebírat vakcíny," uvedl hejtman.

Dodal, že od nové koordinátorky očkování na ministerstvu zdravotnictví Kateřiny Baťhové kraje očekávají především to, že budou vědět kolik vakcín dostanou a kdy. "Tu informaci bohužel máme každou chvíli změněnou," postěžoval si Kuba, a dodal, že chyba je na straně dodavatele vakcín, společnosti Pfizer, která mění velikost dodávek.