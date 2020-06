Válková brzy předloží zákon o dětském ombudsmanovi. Jaké bude mít pravomoce?

Se zřízením postu počítá Úmluva o právech dítěte. V někdejším Československu začala platit v únoru 1991. Závazky při svém vzniku převzalo Česko. ČR je jednou z posledních zemí, která dětského ombudsmana nemá.

Nový ochránce dětských práv by podmínky dětí v zemi pravidelně vyhodnocoval. Vydával by pak doporučení úřadům a zákonodárcům. Prověřoval by i stížnosti a domáhal se nápravy. Agendu by mělo na starosti 35 expertů, 15 zaměstnanců by zajišťovalo provoz. Výdaje na instituci by činily 40 milionů korun ročně, upřesnila Válková.

Ombudsmanem by se mohl stát člověk nad 30 let, který by se aspoň pět let věnoval dětské problematice. Volila by ho Sněmovna. Vybírala by z kandidátů, které by navrhl Senát a prezident. Nominovaní by museli získat pět doporučení od dětských organizací. Válková řekla, že návrh zákona vládě předloží "do léta", tedy do několika týdnů. Dodala, že o podpoře jednala s SPD či KSČM.

Zmocněnkyně plánuje, že by Sněmovna mohla normu schválit do konce letošního roku. Poté by předlohu měl ještě projednat Senát a podepsat prezident. Válková odhaduje, že by zákon mohl začít platit od přespříštího školního roku, tedy v září 2021. Poslanci by tak mohli volit nového dětského ombudsmana či ombudsmanku ještě před sněmovními volbami, uvedla zmocněnkyně.

Česko dlouhodobě sklízí kritiku domácích organizací i mezinárodních institucí za vysoký počet dětí v ústavech a za roztříštěnost péče mezi několik resortů. O postu dětského ombudsmana se mluvilo už před víc než deseti lety v době českého předsednictví Evropské unii. V minulém volebním období zřízení pozice plánoval exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Tehdejší kabinet ČSSD, ANO a lidovců do voleb v roce 2017 ale nerozhodl. Podle dostupných informací návrh ztroskotal kvůli penězům. Ministerstvo financí vedlo stejně jako nyní hnutí ANO.