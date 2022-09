Ve volbách v Karlových Varech zvítězilo hnutí ANO

Čtvrté SPOLU má čtyři mandáty, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě KOA. Šestí jsou Piráti se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí STAN se dvěma zastupiteli.

Hnutí ANO se posílením v zastupitelstvu otevřela široká cesta k vyjednávání. "Ten náskok je poměrně značný a já jsem za to moc ráda," řekla ČTK jednička kandidátky ANO a dosavadní primátorka lázeňského města Andrea Pfeffer Ferklová. "V nejbližší době, možná už dneska, budeme postupně svolávat ostatní strany, které se dostaly do zastupitelstva, a budeme vést tato volební jednání a věřím, že se na nějaké koalici co nejdříve shodneme," řekla. Pořadí stran, které si k jednání bude ANO zvát, ale ještě bude řešit.

Pfeffer Ferklová si podle svých slov přála, aby ANO získalo větší počet mandátů a 14 křesel bylo zhruba to, co si představovala. "Má na to vliv i celostátní politika a současná vláda, ale určitě na to mělo vliv i to, co jsme tady za ty čtyři roky udělali. A to je v podstatě to jediné, co od občanů dostaneme, jednou za čtyři roky nám sečtou, co jsme pro ně udělali," řekla ČTK.

V roce 2018 vyhrálo v komunálních volbách v Karlových Varech hnutí ANO se ziskem 23,85 procenta hlasů a 12 místy v 35členném zastupitelstvu. Za ním skočili Karlovaráci, kteří dostali 15,62 procenta hlasů a osm křesel. Na třetím místě skončila Karlovarská občanská alternativa s 11,36 procenta hlasů a pěti křesly v zastupitelstvu. Vládnoucí koalici pak vytvořilo ANO s Karlovaráky a ODS. V zastupitelstvu má pohodlnou většinu 23 hlasů. V čele města stojí od roku 2018 Pfeffer Ferklová.