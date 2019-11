Velvyslanec USA přišel uctít památku 17. listopadu. Děkujeme, volali lidé

Stephen King novinářům řekl, že přišel oslavit 30 let svobody, demokracie a vlády práva. "Byli jsme tu včera, jsme tu dnes a budeme tu zítra," dodal k roli Spojených států.

“I find it humbling to pay tribute, at this memorial, to those who struggled for the freedom of all Czechs during the Velvet Revolution. You inspired the world in 1989 when you brought democracy to millions. pic.twitter.com/Wx2pit8bYn — Ambassador King (@USAmbPrague) November 17, 2019

Lidé vítali velvyslance potleskem, stejně jako před ním i pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Naopak na předchozí příchody členů vlády, ať už premiéra Andreje Babiše a ministrů za ANO, nebo předsedy ČSSD Jana Hamáčka a sociálnědemokratických politiků, reagovali pískáním a skandováním.

Dění kolem oslav třicátého výročí sametové revoluce i sobotní demonstraci na Letné vnímá předseda KDU-ČSL Marek Výborný jako dobrý signál pro budoucnost. O svobodu je třeba pečovat, řekl na Národní třídě. Spolu se stranickými kolegy tam rozsvítil osmikilovou svíci a zazpíval hymnu. Lidem, kteří k pamětní desce připomínající zásah proti studentům v roce 1989 dnes přišli, poděkoval.

"Demokracie je neustále ohrožena, často námi samotnými. I svoboda. My jsme někteří pochopili svobodu tak, že si můžeme dělat, co chceme, a to není pravda. Svoboda je spojena se zodpovědností. Demokracie je v permanentním ohrožení, tak je to v ohrožení našeho myšlení, našich úvah. Musíme o ni pečovat," řekl Výborný novinářům. Doplnil, že vítá dění kolem 17. listopadu, protože jde o vědomí občanské odpovědnosti. "Vědomí toho, že mi to není jedno v jaké zemi žijeme, v jak se někteří politici chovají, je velmi důležité a je to dobrý signál pro naši budoucnost, mám z toho radost," uvedl.

Podle šéfa STAN Víta Rakušana Češi nyní prožívají šťastná desetiletí. "Máme za sebou třicet let svobody, demokracie. I když někteří propadají, bohužel, vzpomínkovému optimismu, že něco před tím tady bylo lepší, tak to tak nebylo," řekl novinářům k přelomovému roku 1989.

Zmínil, že společnost má tendenci zpochybňovat posledních 30 let. "Přes všechny chyby, které jsou určitě objektivní, je co slavit," míní. Úkolem nynější politické garnitury je pro Rakušana svobodu neztratit. "Nedá se koupit koblihou, ani laciným slibem, bohužel někdy na to lidi přijdou, až když svobodu ztrácí," uvedl s odkazem na premiéra Babiše.

Na sobotní akci na Letné podle Výborného byla cítit pozitivní atmosféra a zazněly důležité výzvy směřující ke kvalitě demokracie. Je na premiérovi, aby výzvy vyhodnotil, míní Výborný. "Grandiosní střet zájmů nepoškozuje jen jeho, na první místě poškozuje Českou republiku," uvedl.

Demonstranti v sobotu na pražské Letné vyzvali Babiše, aby do nového roku vyřešil střet zájmů, zbavil se holdingu Agrofer a aby odešla i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Premiér odmítá, že ve střetu zájmů kvůli svému majetku je.