Vláda bude koronavirem dotlačena k přehodnocení priorit, tvrdí Vostrá

Její strana se chce vrátit například k jednání o progresi daně z příjmů právnických osob. Podle člena výboru Pavla Juříčka (ANO) se Česko zvyšováním daní z krize nedostane. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před týdnem v ČT řekla, že nepočítá s tím, že by do konce volebního období přišla s nějakým návrhem změny daní.

"Ať se jim (vládě) to líbí, nebo ne, když to nebudou chtít udělat v roce 2021, budou to muset udělat příští vlády," řekla Vostrá v souvislosti se změnami daní. Schodek rozpočtu podle ní bude astronomický a nelze jej konsolidovat pouze případným šetřením na jednotlivých ministerstvech. Mezi prioritami, které by kabinet měl pro příští rok přehodnotit, zmínila například některé investice ministerstva obrany.

Místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti) uvedl, že debata o zdanění právnických osob je na místě, v první řadě je podle něj ale důležité se zaměřit na nynější obcházení zákonů v souvislosti s vyváděním peněz nebo na daňové výjimky.

Schillerová minulý týden v ČT uvedla, že nepočítá s tím, že by do konce volebního období přišla s nějakým návrhem změny daní, který by pomohl kompenzovat ztráty ve státním rozpočtu. Podle ministryně by měl stát postupně rušit daňové výjimky, které dohromady mají dopad na státní rozpočet kolem 300 miliard korun.

KSČM bude s hnutím ANO také příští týden jednat o podmínkách tolerance menšinové vlády ANO a ČSSD. Vostrá myslí, že by se na jednání mohl domluvit termín pro debaty o úpravách daňového systému. K jednání o toleranční smlouvě uvedla, že komunisté budou například po vládě chtít, aby podpořila některé jejich legislativní návrhy, nebo ošetřit tendence na privatizace ve zdravotnictví.

S vládou chtějí komunisté také řešit zavedení jedné státní zdravotní pojišťovny. "Máme pojišťovnu vnitra, vojenskou pojišťovnu, VZP. Myslím, že možná je na čase je zkonsolidovat a udělat z toho jednu státní pojišťovnu," řekla Vostrá. Podle ní už o tom komunisté s kabinetem jednali a požádali ministra zdravotnictví o vytvoření harmonogramu do 30. června, situace kolem epidemie koronaviru ale záležitost zbrzdila.

Toleranční smlouva, jejíž naplňování komunisté s premiérem Andrejem Babišem (ANO) hodnotí pravidelně, hovoří například o zavedení ústavní ochrany vod, trvalém zvyšování mezd a důchodů nebo zdanění církevních restitucí. Při vyjednáváních o podpoře letošního rozpočtového deficitu 500 milionů korun, který bude Sněmovna schvalovat ve středu, komunisté zdůrazňovali dopad plánovaného zadlužení na hospodářství a domácnosti. Na splácení se podle nich mají více podílet firmy.

Při hodnocení toleranční smlouvy před rokem komunisté ocenili růst minimální mzdy, valorizaci důchodů a nezvyšování spoluúčasti pacientů. Vadilo jim to, že kabinet nepřipravil změnu právní ochrany vod. Návrh speciálního ústavního zákona nyní připravuje ministerstvo životního prostředí s resortem zemědělství.