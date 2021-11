Vláda bude o opatřeních rozhodovat bez ohledu na Válka, řekl Babiš

Válek dnes mimo jiné řekl, že je pro zachování testování na nemoc covid-19 PCR testy. Chce umožnit využívání PCR testů jako varianty pro vstup do provozoven služeb. Kabinet naopak testy nadále využívat nechce. "Já myslím, že nemá smysl už pana Válka komentovat," řekl Babiš. Upozornil například, že Válek vyzývá všechny, kdo už mají možnost jít na třetí dávku očkování, aby jí využili. "Tak to je geniální návrh, to jsme fakt nevěděli," podotkl Babiš.

Válek dnes vyzval také k tomu, aby se ve všech uzavřených prostorách používaly respirátory typu FFP2. "Tak to máme už dávno. Je třeba, aby pan profesor se trochu zorientoval," kritizoval Babiš. Pokud má Válek nějaké zázračné řešení epidemie, měl by s ním přijít, doplnil premiér. "Pokračování v nějakých politických řečech je na nic. My už budeme rozhodovat dnes, v pátek i v pondělí bez ohledu na názory pana Válka, který nemá žádné návrhy," uvedl Babiš. Budoucí ministr podle něj poskytuje rozhovory a pořádá tiskové konference, ale jeho plánům nikdo nerozumí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že AntiCovid tým budoucí koalice seznámil s chystanými opatřeními v pátek, sobotu i dnes. "Oni se k tomu vyjádřili negativně," řekl. Z dnešní debaty však podle něj nebylo jasné, co nastupující vláda chce. "Nezazněla jasná linie, strategie z jejich strany," míní.

Protože je nyní odpovědnost na stávajícím kabinetu, bude opatření přijímat bez ohledu na to, že na nich není shoda. "Nadále se ale budeme potkávat, vyhodnocovat situaci," řekl Vojtěch. Nynější i budoucí vláda se podle něj shodují zejména v podpoře očkování a toho, aby se podávaly třetí dávky vakcín. "Ale mám pocit, že úplně nejsme ve shodě, jak toho dosáhnout," dodal.