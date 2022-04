Vláda chystá strategii pro příští topnou sezonu, uvedla poradkyně premiéra

Expremiér Vladimír Špidla (ČSSD) tento krok vlády podpořil, neboť ruský prezident Vladimir Putin podle něj bude v pokušení použít plyn jako zbraň.

"Musíme se připravit i na nejhorší scénář, kdy plyn přestane do České republiky téci," uvedla dnes Horská. Součástí připravované strategie budou podle ní regulace spotřeby plynu a sociální tarify pro domácnosti ohrožené chudobou, jejichž počet se přiblížil jedné pětině.

Letní sezonu by bylo třeba využít ideálně na úrovni EU k předzásobení se plynem, shodli se Horská se Špidlou. "Pokud nebude tato iniciativa dostatečná na úrovni EU, tak to musíme udělat my sami," uvedla ekonomka. Domácnosti, které jsou finančně zajištěny lépe, by měly využít léto k investicím do větší energetické nezávislosti a efektivity, dodala Horská.

Na rozdíl od expremiéra odmítla poradkyně předsedy vlády plošná opatření na podporu domácností a obyvatel, neboť by se tím podle ní zvýšilo zadlužení státu i míra inflace. Tucet návrhů, s nimiž přišlo opoziční hnutí ANO, by znamenalo výpadek státních příjmů ve výši 220 miliard korun ročně, které by si stát musel půjčit, uvedla Horská. Ve shodě se Špidlou ale podpořila zvýšení rodičovského příspěvku nebo podporu hromadné dopravy.

Stínová vláda ANO požaduje po kabinetu Spolu a Pirátů se STAN mimořádný příspěvek pro důchodce 6000 korun, zvýšení rodičovského příspěvku, vrácení slev na jízdné nebo snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na nulu u základních potravin a stanovení jejich maximálních cen.