Vláda jmenovala zmocněnce pro posílení odolnosti a modernizaci ekonomiky

Možnost půjčky je součástí mimořádných evropských fondů, které vznikly pro oživení ekonomik států po covidové epidemii nebo po následcích války na Ukrajině. "Česká republika a její minulá vláda se rozhodla využít část tohoto fondu, která je určená na dotace. To je dnešní Národní plán obnovy," doplnil. Plán počítá s rozdělením 176 miliard korun do různých oblastí od digitalizace po zdravotnictví.

"Tehdejší vláda (...) nevyužila možnosti vzít si k tomu ještě velmi výhodnou půjčku," doplnil. Zmocněnec podle něj bude mít za úkol do konce měsíce připravit podklady pro rozhodnutí vlády, zda tuto možnost využije. Půjčka může být až 350 miliard korun na financování ukončení závislosti na fosilních palivech. Odklad splácení jistiny této půjčky je deset let, splácí se dalších 30 let.

Termín, do kdy se vláda musí o případném využití této půjčky rozhodnout, zatím není stanovený. Podle Beka bude vycházet z toho, kdy bude schválena příslušná evropská legislativa. Protože do přípravy žádosti se vedle ministerstva průmyslu zapojí také resorty pro místní rozvoj, životního prostředí, dopravy nebo zemědělství, zřídila vláda podle Beka post zmocněnce. "Je na dobu určitou," dodal.

Hruda, ročník 1977, působil v čele CzechInvestu od listopadu 2005 do března 2007. Poté byl viceprezidentem rakouské banky Constantia Privatbank AG, kde byl zároveň ředitelem pro Českou republiku. Pracoval také pro výzkumné instituce a vysoké školy na velkých evropských projektech a od září 2012 do února 2014 byl náměstkem ministra školství pro vysoké školy a výzkum.