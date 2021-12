Vláda představila zpřísnění opatření na svátky

Lidé nad 30 let mohou přijít pro posilující dávku vakcíny od 27. prosince

Od pondělí 27. prosince si mohou pro posilující dávku očkování proti covidu-19 přijít lidé starší 30 let po pěti měsících. "Týká se to i lidí, kteří nejsou objednaní," doplnil Válek.

Dosud tuto možnost měli lidé nad 45 let. Bývalá vláda to zdůvodňovala potřebou rozložení očkovacích kapacit. Pro lidi nad 35 let měla platit šestiměsíční lhůta až do 5. ledna a pro ostatní dospělé do 19. ledna, kdy by se zkrátila na pět měsíců.

Na akce může 1000 sedících lidí, na silvestrovské večírky pak nejvíc 50

Na kulturní a jiné akce zprvu bude moci maximálně 1000 sedících lidí. Akce, kde účastníci nesedí u stolů, budou omezeny na 100 osob.Další zpřísnění nastane od středy 29. prosince a platit bude do neděle 2. ledna.

Na akce, večírky a silvestrovské oslavy bude moci maximálně 50 osob. U stolu budou moci být společně pouze čtyři osoby s výjimkou členů jedné domácnosti.

Organizátoři budou muset kontrolovat covidové certifikáty, a to prostřednictvím aplikace čTečka, jež se využívá k načtení QR kódu z aplikace Tečka, v níž jsou covidové certifikáty nahrány.

Všichni žáci a zaměstnanci škol se budou začátkem roku testovat dvakrát týdně

V prvních čtrnácti dnech nového roku se budou testovat žáci, studenti a zaměstnanci škol dvakrát týdně, a to všichni bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali nemoc v posledním půlroce. Testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doplnil, že opatřením chce vláda sledovat šíření nové varianty omikron. Testovat se bude antigenními testy, které prošly kontrolou kvality.