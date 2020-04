Vláda terčem kritiky. Opozice nevidí důvod k prodlužování nouzového stavu

"To, že nouzový není potřeba, je jasné už z toho, že když jsme před 14 dny žádali nějaké argumenty pro prodloužení, tak jsme se ničeho nedočkali," řekl předseda ODS Petr Fiala. Podobně se vyjádřil i lídr Pirátů Ivan Bartoš.

"Za KDU-ČSL jsme říkali, že je pro nás důležité vidět data (o počtu nakažených koronavirem) z dneška a zítřka (čtvrtka), to je dozvuk Velikonoc. Pokud ani ta data nebudou růst a bude zachovaný pozitivní trend, potom nevidíme důvod nouzový stav prodlužovat," řekl předseda lidovců Marian Jurečka. Podle předsedy STAN Víta Rakušana je na čase ukončit omezování základních práv a soustředit se spíš na pomoc lidem v Česku.

Návrat do časů železné opony je nepřijatelný. Vláda nemůže držet občany na území ČR jako v kleci. Vycestovat je základní právo, které nesmí být lidem sebráno. Samozřejmě stát po návratu ze zahraničí může například nařídit karanténu, ale uzavřít neprodyšně hranice je nesmysl. — Petr Fiala (@P_Fiala) April 21, 2020

Opozice kritizovala i způsob, jakým vláda o možném prodloužení nouzového stavu komunikuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý v televizi Prima řekl, že pro to nevidí důvod, vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) následně na twitteru reagoval, že podle něj by bylo pokračování nouzového stavu potřebné, ale bez souhlasu premiéra není možné. "Vláda by se měla u tak závažných věcí nejdřív domluvit a až pak to sdělovat veřejnosti," řekl dnes Fiala.