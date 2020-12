Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu. Nákaza neopadá, řekl Babiš poslancům

"Čísla budou pravděpodobně stoupat. Je předpoklad, že se to do Vánoc nezmění, a uvidíme, zda se to promítne do obsazenosti kapacit zdravotnictví," uvedl předseda vlády.

"Nikdo z občanů ani nikdo z nás po nouzovém stavu netoužíme," řekl Babiš. Podle něj je třeba zabránit tomu, aby se počet nakažených nezřízeně zvyšoval. Zamezit tomu mohou pouze celoplošná opatření včetně omezování shromažďování, než bude k dispozici vakcína proti koronaviru.

Premiér v této souvislosti varoval před dezinformacemi a odmítáním očkování proti koronaviru. Vakcína je podle Babiše jediným řešením, jak epidemii zvládnout. "Vakcinace je lepší než sedět měsíce doma," dodal.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že nouzový stav a plošná opatření nebudou nutná, až bude přibývat nejvýše 3500 nakažených covidem-19 týdně. "Tehdy se nejedná o komunitní šíření, tehdy nehrozí závažné riziko, tehdy není potřeba plošných opatření," řekl poslancům. Česko je podle Blatného od takové situace zatím poměrně daleko.

Nouzový stav podle ministra nemusí znamenat uzavřené obchody, zákazy vycházení a podobné restrikce. Lze nasadit vojáky nebo hasiče, kteří pomáhají s vyhledáváním lidí, kteří se setkali s nakaženými, na odběrových místech, v zařízeních sociálních služeb nebo domovech pro seniory, podotkl. Epidemii se nepodaří zcela zastavit, dokud nebude vakcína, dodal.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan považuje žádost vlády o dalších 30 dní nouzového stavu za nesmysl. K diskusi by podle něj mohlo být prodloužení v řádu dnů, řekl na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně. Kabinetu ANO a ČSSD vytkl mimo jiné nedostatečné trasování kontaktů pozitivních osob na koronavirus či testování.

Vláda bude dnes ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 11. ledna. Stav nouze zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 12. prosince.

Podle Rakušana se nepovedlo protestovat ani nejohroženější skupiny obyvatel, trasování pak také nedosahuje potřebné úrovně. Stát by měl zároveň pozitivně motivovat lidi, kteří dodržují karanténu. Kritizoval také vládní strategii očkování.

"Pokud je slovně vyslovená vládní ambice taková, že by mělo v České republice dojít k proočkování šesti milionů lidí někdy do jarních měsíců, znamenalo by to, že by od ledna každý obvodní praktický lékař musel denně pět hodin své pracovní doby očkovat. Pokud to necháme na obvodních praktických lékařích, tak to nikdy nebude fungovat, protože ostatní pacienti s jinými problémy se už ani nedostanou na řadu," řekl Rakušan.

Vláda podle něj zároveň nekomunikovala očkovací strategii s kraji. Kabinet by podle něj měl vést také informační kampaň, aby lidé z vakcinace neměli strach.