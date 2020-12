Vnučce dluhopis, babičce respirátor. Vánoční dárky podle členů vlády

S příchodem Vánoc se každoročně rozjíždí velká nákupní horečka. Letos je však poměrně odlišného charakteru, namísto osobních nákupů lidé preferují spíše doručení poštou, což dokládají enormní počty zásilek přepravovaných poštovními službami.

Česká pošta před několika dny ohlásila rekordní přepravu 1,13 milionu zásilek. Loňský rekord přitom atakoval hranici "pouze" 500 tisíc balíkových zásilek. Situace je dána také tím, že většina maloobchodních prodejců musela mít kvůli epidemiologickým opatřením zavřeno.

Po rozvolnění opaření se menší obchody opět otevřely a lidé tak mohou nejen pro dárky, ale například i pro oděv či obuv vyrazit opět osobně. Pokud si ale byli zvyklí při této činnost kupovat například kávu s sebou, letos si ji nedopřejí.

Vláda sice povolila opětovné otevření kaváren a restaurací, zakázala ale prodej nealkoholických nápojů, tedy například kávy nebo čaje, s sebou, tedy z výdejových okének. Veškeré nápoje si tak musí zákazník vypít přímo v provozovně, kde si je zakoupil.

Stále nevíte, co k Vánocům? Dluhopis Republiky jako vánoční dárek nejen potěší, ale i zhodnotí vaše úspory. Na dárkové certifikáty už ale nezbývá příliš času. Pro více informací koukněte na video ⤵️ pic.twitter.com/qinfSfLGVU — Alena Schillerová (@alenaschillerov) December 8, 2020

Ministr zdravotnictví Jan Blatný to zdůvodnil to tím, že restaurace takto prodávaly nápoje, které by se jinak prodávaly ve stáncích například na vánočních trzích. Konzumace občerstvení na trzích je ale zakázána.

Zároveň také prozradil, jaký dárek by měli děti koupit svým příbuzným. "Nejlepší dárek pro prarodiče pod stromeček je velká sada FFP2 respirátorů. Může jim nejen zachránit život, ale umožnit i to, že se nedostanou do nemocnice ani do potíží," uvedl Blatný.

Tento týden jde už o druhou radu od člena vlády, jaký dárek pod stromeček letos pořídit. S tou první přišla ministryně financí Alena Schillerová, která doporučila zakoupit státní dluhopis.

"Vánoce jsou za dveřmi a tak mnozí z vás určitě přemýšlí o tom, co svým blízkým dát pod stromeček. Pokud ještě nevíte, tak mám pro vás tip. A nebojte se, nejsou to ponožky, ale dluhopis republiky," prohlásila ve videu za doprovodu honosné instrumentální hudby.

Příspěvek, který byl zveřejněn na sociálních sítích, má tisíce komentářů překvapených uživatelů. Zatímco někteří vládě vyčítají její hospodaření, jiní se jen podivují nad bizarností celého nápadu.