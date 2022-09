Vondra: Zemřela žena, která držela pevně maják svobody

"Zemřel někdo, kdo provázel nejenom Británii, ale i celou Evropu všemi klíčovými momenty po konci druhé světové války. Odchází kus velké tradice, prostě žena, která držela pevně maják svobody a tradice po dlouhou dobu. Je mi to hrozně líto," řekl Vondra. Vzpomínal, jak jel jako nezkušený mladý muž s Václavem Havlem na státní návštěvu Británie v jediném obleku, co měl. Tehdy čerstvě jmenovaný poradce Václava Havla Karel Schwarzenberg ho vzal v Londýně do obchodního domu Harrods, kde ho kompletně oblékl, aby prý nedělal v Buckinghamském paláci ostudu. "Dodneška si vybavuju navzdory tomu, že ona vlastně velmi úzkostlivě správně ctila tradice a všechna pravidla, tak zároveň byla nesmírně lidská, milá a neformální," dodal.

Velvyslanec Sečka se s královnou poprvé setkal v březnu 2016 při předávání pověřovacích listin. Asi ve dvacetiminutovém rozhovoru se spolu bavili o její návštěvě České republiky v roce 1996, o znojemském víně, o vzpomínkách na Václava Havla nebo o migrační krizi. "Zajímala se ale také o osobní život, třeba kde budeme v Londýně bydlet," podotkl Sečka. S královnou se poté setkával při vánočních plesech, které se až do covidu konaly každý rok v prosinci. Rozhovory s královnou byly podle něj velmi neformální. "Dovedla sestoupit ke každému, dovedla najít téma, naklonit si k sobě lidi," řekl. Doplnil, že člověk měl při rozhovoru s královnou pocit, že mluví s někým, koho zná odjakživa. "Vyzařoval z ní skutečně takový sympatický přístup, něco zvláštního. Rozdíl v postavení se v jejím podání krásně překonával," dodal.

Dirigent Libor Pešek, který od Alžběty II. převzal Řád rytíře britského impéria, osobnější vzpomínku nemá. S královnou se setkal asi čtyřikrát, jako patronka Královského liverpoolského filharmonického orchestru opakovaně přicházela na koncerty. Poslední setkání bylo v roce 1996 v Praze, kde od Alžběty II. převzal Řád rytíře britského impéria. "Královna se sice usměje, ale při všech těchto příležitostech to byla formální setkání, kde jsme si podali ruku, víc ne," řekl na otázku, jestli má na Alžbětu II. nějakou osobnější vzpomínku.