Vondráček asi nebude kandidátem ANO na šéfa Sněmovny

Kvůli návštěvě, po které Vondráček představil novinářům rozhodnutí prezidenta o svolání nové Sněmovny, vyzvala Vondráčka k rezignaci minulý týden KDU-ČSL. Lidovci také deklarovali, že by Vondráčka nepodpořili v hlasování do vedení Sněmovny. Politikům vadily nejasnosti ve vyjádřeních současného šéfa komory ohledně okolností jeho návštěvy u Zemana.

Babiš dnes ČT řekl, že Vondráček vůbec neměl za Zemanem chodit. "Neměl tam co hledat. Myslím, že tam hrál nějakou roli, která byla úplně zbytečná," uvedl. Vondráček s Mynářem podle něj nemuseli kolem rozhodnutí svolat Sněmovnu dělat takové "divadlo". "Bylo to zbytečné a akorát to vyvolalo emoce. Neměl tam chodit a myslím, že to bylo jeho pochybení," doplnil.

Vondráček tak pravděpodobně nebude kandidátem ANO do vedení komory. Záležitostí se odpoledne bude zabývat poslanecký klub vládního hnutí. "Já myslím, že nebude (kandidátem), že by to nebylo dobré," řekl Babiš.

Vondráčkova návštěva u Zemana vyvolala kritiku i pochyby o jejím průběhu. ÚVN se distancovala od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu. Uvedla, že šéfa dolní komory k Zemanovi na jednotku intenzivní péče přivedl Mynář bez vědomí ošetřujícího lékaře. Vondráček reagoval, že byl přesvědčen o tom, že návštěva byla s nemocnicí konzultovaná. Zdůraznil, že Zemanův zdravotní stav nekomentoval, ale pouze popsal, jak na něho prezident působil a o čem spolu mluvili.