Vystrčil v projevu hovořil o pandemii a rostoucích cenách, vyzval ke smířlivosti

Šéf horní komory také připomněl kultivované předání moci po loňských sněmovních volbách, ke kterému podle něj přispělo korektní jednání premiéra Petra Fialy (ODS), profesionální přístup expremiéra Andreje Babiše (ANO) i konání prezidenta Miloše Zemana.

Vystrčil se obával toho, že nesmiřitelnost některých formací v předvolební kampani negativně ovlivní povolební vývoj. Poděkoval za to, že pomyslné předání moci bylo kultivované, bez napadání a mediálních přestřelek. Zmínil se také o blížícím se předsednictví Česka v EU.

"Pokud bych já měl rychle říci tři slova, která se mi vybaví, když přemýšlím o tom roce uplynulém, pak jsou to slova tornádo, solidarita a pomoc," řekl předseda horní parlamentní komory. Vrátil se k živelní katastrofě, která loni v létě postihla některé obce na jižní Moravě. Vyjádřil úctu obyvatelům za to, jak se s prvotní katastrofou vypořádali, poděkoval všem, kteří pomáhali. "Byla to úžasná vlna solidarity a pomoci,“ dodal. Vyzval k další každodenní solidaritě a pomoci, kterou tam lidé potřebují. "Situace i dnes pro ty obyvatele není lehká,“ dodal.

Předseda Senátu také ocenil způsob předání moci po volbách. “A chci ocenit představitele volebních stran za to, že - v uvozovkách - to pomyslné předání moci proběhlo kultivovaně, bez napadání, bez mediálních přestřelek. Chci za to velmi poděkovat,“ řekl. Připomněl, že kritizoval bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) za jeho kroky, ale dnes ocenil, jak odešel z premiérské pozice a přijal volební výsledek. Označil to za odpovědné a profesionální.

Ocenil i postup premiéra Fialy. "Jsem přesvědčený a věřím tomu, že právě jeho slušnost, korektnost, vystupování a neústupnost přispěly k tomu, že nakonec prezident České republiky Miloš Zeman akceptoval v plné podobě návrh na složení vlády tak, jak jej premiér Petr Fiala navrhl. Pochvalně se vyjádřil i o přístupu Miloše Zemana, kterým prezident podle něj naplnil ústavu a přispěl k důstojném jmenování nové vlády.