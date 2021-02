Zákaz vycestovat do JAR je podle Balíka za hranou a napadnutelný

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo vycestování do zemí, jako Brazílie, Jihoafrická republika, Keňa, Mosambik, Tanzanie, Zanzibar nebo Zambie. "Byl jsem tím hodně překvapený. Pochopil bych, kdyby se zakázal příjezd z určitých zemí, ale kdyby se teď člověk rozhodl přestěhovat do Brazílie, tak proč by nemohl. Mám za to, že je to za hranou a nesplňuje to princip ochrany, kterým se vláda zaklíná," řekl Balík.

Pokud by byl zakázaný příjezd z rizikových zemí, bylo by podle něj na každém, jestli se rozhodne vycestovat. "Takhle mi to ale přijde jako bránění volného opuštění republiky. Navíc je to nevymahatelné. Když by člověk odjel třeba do Německa a z Německa do Jihoafrické republiky, tak kdo to zakáže," řekl Balík.

Podle něj je věc napadnutelná i u soudu. "Myslím si, že sám premiér (Andrej Babiš) to sám před časem uznal, že loni na jaře to se zákazem vycestování přešvihli a nebylo to ústavně komfortní. Mám ale pocit, že se tedy vůbec nic nezměnilo," dodal Balík.

Ministerstvo zdravotnictví zavedlo opatření jako reakci na hrozbu zavlečení brazilské a jihoafrické mutace koronaviru na české území. V ČR se v únoru objevila první podezření na jihoafrickou mutaci koronaviru právě u lidí, kteří se vrátili ze zájezdu ze Zanzibaru.