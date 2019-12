Zaorálek zasáhl. Hadí lázně v Teplicích jsou opět kulturní památkou

Objekt patří podnikateli Jaroslavu Třešňákovi, který měl původně v plánu ho opravit a provozovat v něm lázně. Návrhy na rekonstrukci však odmítli památkáři, protože podle nich spočívají v praktickém zbourání budovy a stavbě nové. Letos na konci července ministr kultury Staněk v poslední hodiny v úřadu navzdory památkářům i rozkladové komisi vydal rozhodnutí, podle kterého Hadí lázně už nejsou kulturní památkou.

Podle serveru Neovlivní.cz tak vyšel vstříc Třešňákovi, který patřil mezi největší sponzory loňské prezidentské kampaně Miloše Zemana, jinak také největšího Staňkova zastánce na politické scéně.

Lubomír Zaorálek poté, co vystřídal Staňka ve funkci ministra kultury, případ znovu otevřel a zahájil přezkum Staňkova rozhodnutí o lázních. Podle mluvčí ministerstva Michaely Lagronové se vlastník lázní sice domáhal zastavení přezkumného řízení, ale rozkladová komise ministerstva kultury to navrhla zamítnout, a řízení tak pokračovalo.

"Na návrh rozkladové komise dnes Zaorálek vydal rozhodnutí, že Hadí lázně zůstanou kulturní památkou, a nebude tak vyhověno žádosti vlastníka o takzvané odpamátkování," uvedla Lagronová.

Zaorálkovo rozhodnutí odůvodnila tím, že podle rozkladové komise památková zóna, uvnitř které se Hadí lázně nachází, k ochraně veřejného zájmu nestačí a nejsou ve smyslu památkového zákona splněny mimořádně závažné důvody pro zrušení objektu za kulturní památku.

Třešňák nabídl budovu městu za 18 milionů korun. Tepličtí zastupitelé v pondělí večer schválili záměr koupě objektu podle znaleckého posudku, a to za 6,8 milionu korun. "Lázně chceme zachránit, nyní je míček na straně pana Třešňáka, který je před lety koupil za pět milionů korun," řekl primátor Hynek Hanza (ODS).

To, že jsou lázně opět památkou, může být podle Hanzy pro rekonstrukci komplikace, protože chráněn je současný stav po třech úpravách v době komunismu. "To nemusí být v souladu s nějakou vnitřní dispozicí," uvedl Hanza. "Ale bude záležet na Národním památkovém ústavu a našich památkářích, kam až by při rekonstrukci vnitřních prostor investora pustili," řekl dnes novinářům primátor. "Pokud by ta ochrana nebyla, investor má volnější ruku," dodal Hanza.

"Budova je stále v památkové zóně, takže vnější obálka budovy nikdy nepřestala být chráněna," uvedl Hanza. Náklady na celkové opravy Hadích lázní město odhadlo na zhruba 20 milionů korun.

Klasicistní budova Hadích lázní byla kulturní památkou od roku 1958, svému původnímu účelu přestala po několika přestavbách sloužit na přelomu tisíciletí.