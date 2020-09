Zařazení Česka na rizikový seznam na Slovensku by Babiše mrzelo

Předseda vlády uvedl, že by to byla škoda a mrzelo by ho to. Slovenský ústřední krizový štáb bude jednat dnes odpoledne, projedná i návrhy zařadit Česko mezi rizikové země a uzavřít hranice s Ukrajinou.

Zařazení mezi rizikové státy by patrně znamenalo omezení při cestování. I přes ubezpečení na pátečním summitu visegrádské skupiny, že nebudou státy V4 (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko) dělat opatření ekonomického charakteru, pravděpodobně Slovensko opatření přijme, řekl Babiš. "Myslím, že k tomu není důvod, protože to může zas mít jenom negativní dopad mezi Českem a Slovenskem, to jsou studenti, rodiny, byznysmeni," uvedl.

Předseda vlády řekl, že pokud Slovensko krok učiní, bude to škoda. "Pokud to nastane, tak to ekonomickým vztahům nepomůže," uvedl Babiš. I ekonomické dopady budou přitom jedním z hledisek, podle kterých se bude po konci epidemie hodnotit, jak státy situaci kolem covidu-19 zvládly, míní premiér.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes novinářům řekl, že pokud Slovensko zpřísní podmínky pro ČR, bude se diplomacie snažit, aby zohlednilo situaci takzvaných pendlerů. "A aby opatření nemělo zásadní dopad na ty, kteří žijí v okolí hranice, lidi ve smíšených manželstvích či studenty," uvedl.