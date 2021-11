Zeman bude vetovat jeden ministerský návrh. Nemocnici má opustit v řádu dní

U několika kandidátů na ministry má podezření, že resortu nerozumí, jejich vetování ale neplánuje.

Zeman to řekl v předtočeném rozhovoru, který vznikl před jeho dnešním jednáním s Fialou. Ten po jednání novinářům sdělil, že má Zeman připomínky k jednomu z kandidátů, jméno zveřejnit nechtěl. Měnit návrh na složení vlády ale Fiala neplánuje.

Server iDNES. cz a rádio Frekvence 1 s odvoláním na své zdroje uvedly, že Zeman má výhrady k pirátskému kandidátovi na ministra zahraničí Janu Lipavskému. Do sporu se v minulosti Zeman dostal také s tehdejším rektorem Masarykovy univerzity Mikulášem Bekem, který před sněmovními volbami v roce 2013 odmítl vystoupení hlavy státu v prostorách Masarykovy univerzity.

Zeman řekl, že se bude snažit vyjít Fialovi při jmenování vlády vstříc. "Koneckonců známe se dlouhá léta, tykáme si a měli bychom spolupracovat, takže i když u několika ministrů mám podezření, že resortu, který mají řídit, vůbec nerozumí, protože se jím nikdy nezabývali, tak budu tak tolerantní, že velmi pravděpodobně svoje veto vztáhnu pouze k jedné jediné osobě," řekl prezident. Nepůjde podle něj o personální averzi, protože se s daným kandidátem nikdy neviděl. "Budu mít důvody, které premiéru Fialovi řeknu a přes které nepojede vlak," dodal.

Zeman poznamenal, že aby nebrzdil sestavení vlády jako celku, protože vetem jednoho ministra by vetoval celou vládu, poradí Fialovi, aby resort buď obsadil sám, nebo pověřil jiného člena vlády.

Prezident také předpokládá, že propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) bude během několika dnů. Odjede na zámek do Lán a bude přijímat kandidáty na ministry v chystané vládě Petra Fialy (ODS). Zeman to dnes řekl na Nově. Prezident se také zastal svého kancléře Vratislava Mynáře, který čelil kritice za to, jak informoval o Zemanově zdraví.

Prezident se ÚVN léčí od 10. října. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček dnes uvedl, že Zemanovo propuštění z nemocnice lze očekávat ve velmi blízké době.

Mynáře označil Zeman za profesionála.

Prezident Zeman hodnotí vládnutí Babišova kabinetu pozitivně

Prezident Miloš Zeman hodnotí dosavadní vládnutí kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) pozitivně. Za chybu označil rozvolnění protikoronavirových opatření po loňské první vlně šíření onemocnění covid-19. Pochvalně se vyjádřil ohledně nezaměstnanosti, boji proti chudobě nebo o ekonomickém vývoji. Zeman to dnes řekl v Ústřední vojenské nemocnici televizi Nova.

"Když si vezmeme, že v Česku je nejnižší míra nezaměstnanosti v celé Evropské unii, že je tady nejnižší procento chudoby, tak tyto dva základní ukazatele plus celkem uspokojivý vývoj ekonomiky v předchozím období svědčí o tom, že tato vláda si vedla v zásadě dobře," řekl Zeman. Vyzdvihl také zvládnutí první vlny koronavirové pandemie, vláda ji podle něj vyřešila "dokonale", a to i díky tehdejšímu náměstkovi ministra zdravotnictví a pozdějšímu ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi (za ANO).

Následné rozvolnění Zeman označil za nesprávné rozhodnutí. "To byla velká chyba, protože covid se vrátil. Ale v podstatě stejné chyby dělaly i vlády jiných zemí, takže celkové hodnocení Babišovy vlády je pozitivní," řekl.

Energetickou krizi, se kterou se nyní potýká nejenom Česká republika, není podle Zemana způsobena "domácí politikou", ale souběhem několika vnějších faktorů. Kritizoval v této souvislosti tzv. zelený plán pro Evropu (Green Deal).

Druhou Babišovu vládu Zeman jmenoval na konci června 2018, důvěru poslanců získala v červenci 2018. Její demisi po ustanovení nové Sněmovny Zeman přijal minulý týden ve čtvrtek.