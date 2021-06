Zeman kritizoval hnutí Me Too i akce sexuálních menšin typu Prague Pride

Kdo si nechá operací změnit pohlaví, dopouští se podle Zemana trestného činu sebepoškozování. "No a tyhlety transgender, tak ty jsou mě opravdu bytostně odporní," prohlásil v Partii Terezie Tománkové.

Zeman uvedl, že pokud je někdo příslušníkem sexuální menšiny, je to jeho interní věc. "Když demonstruje, že má tuto orientaci, tak se vyvyšuje nad ostatní," uvedl Zeman. Jak podotkl, kdyby byl mladší, zorganizuje v Praze velkou demonstraci heterosexuálů. "Aby bylo vidět, jak je to nesmyslné. Je nesmyslné, ať už sexuální menšiny, nebo sexuální většiny demonstrují. Protože to je jejich velmi intimní záležitost," míní.

O tématu Zeman mluvil v souvislosti s maďarským zákonem, který zakazuje mimo jiné osvětu o sexuálních menšinách na školách. Zákon vyvolal ve čtvrtek emotivní debatu mezi prezidenty a premiéry zemí Evropské unie. Zvláště lídři západoevropských zemí přesvědčovali premiéra Viktora Orbána, aby kontroverzní pasáže normy zrušil, neboť podle nich porušují evropské hodnoty.

Zeman soudí, že plést se do vnitřních záležitostí jakékoli členské země EU je hrubá politická chyba. Orbán podle něho říká, že není proti homosexuálům, ale proti manipulaci nejen rodičů, ale i dětí v sexuální výchově. "A já nevidím důvod, proč s ním nesouhlasit," dodal prezident.