Předčasný důchod má dostat jiné vstupní parametry, změny navrhlo ministerstvo

Poslanci se na úterní schůzi v příštím týdnu budou zabývat změnami ohledně důchodů, včetně těch předčasných. Ministerstvo práce a sociálních věcí v dubnu navrhlo jejich částečné omezení.

Do důchodu by nově mělo být možné odejít nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku, přičemž podmínkou nároku bude získání pojištěné doby 40 let. V případě přijetí návrhu by také došlo ke zvýšení koeficientů krácení na 1,5 %, a to v období od 1. do 720. dne.

"Vysoká inflace v uplynulých měsících přinesla vážné důsledky dosavadního nastavení valorizačního mechanismu. Zároveň odhalila další významné úskalí systému, kdy bylo pro některé dokonce výhodnější odejít do předčasného důchodu než čekat na dosažení důchodového věku. To je výrazná demotivace pro pracující seniory. Na podporu setrvání na trhu práce jsme od února zavedli výhodnější částečné úvazky," uvedl tehdy ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Kvůli výhodným předčasným penzím se dostala v uplynulých měsících pod tlak Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). V polovině června informovala, že se v pásmu nad 90 dnů stále nachází přes šest tisíc žádostí o předčasný starobní důchod.

Správa uvedla, že sepisování žádostí o předčasný starobní důchod, kdy klient uplatnil nárok už v loňském roce, pokračuje i letos. "Za leden až květen v roce 2023 bylo sepsáno 105 727 žádostí, z toho 49 463 žádostí o předčasný starobní důchod," sdělila ČSSZ.