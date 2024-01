Pro Tomáše Lachmana z ČT vznikla sbírka. Komentátor biatlonu je po úrazu na lůžku

NATO by mělo být připraveno na možnost ruských raketových útoků v Evropě v případě, že dojde k totální válce s Ruskem. V rozhovoru pro The Times to řekl generálporučík Alexander Sollfrank, velitel vojenského logistického centra NATO v Německu. Podle vysokých představitelů aliance by k takovému střetu mohlo dojít už za tři roky, přičemž stěžejní roli by měla střední Evropa.