Rýsuje se státní rozpočet na příští rok, poslanci schválili jeho základní parametry

Koalice schválila základní parametry rozpočtu hlasy 87 poslanců, mezi nimiž byl i nezařazený Ivo Vondrák, který byl původně zvolen za hnutí ANO. Proti bylo 69 zástupců opozice, která se neúspěšně pokoušela vrátit návrh k přepracování. Středeční jednání trvalo více než 11 hodin.

Z jednání byli omluveni premiér Petr Fiala (ODS) i předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Andrej Babiš (ANO). Opozice, která je tvořená ještě hnutím SPD, byla k návrhu kritická. Předseda SPD Tomio Okamura vystoupil již před zahájením prvního čtení, aby vzkázal, že se spolustraníky připraví pozměňovací návrhy na pomoc obyvatelům a firmám. Dokonce poukazoval na fakt, že kritické výtky k rozpočtu na příští rok má i exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na plénu zdůraznil, že cílem je snížení schodku rozpočtu i veřejných financí za souběžného udržení sociálního smíru a státních investic. Připomněl také, že existuje trojice nových zákonů, z nichž plynou povinné výdaje. Konkrétně jde o závazek dvou procent HDP na obranu, automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce a platy učitelů ve výši 130 procent průměrné mzdy v ekonomice.

Vláda na jednom ze zářijových zasedání schválila státní rozpočet na rok 2024 s úspornými opatřeními, která mají meziročně snížit deficit na 252 miliard korun. Rozpočet počítá s celkovými příjmy 1940 miliard a výdaji 2192 miliard korun.

Do návrhu, který vláda odeslala k projednání do Poslanecké sněmovny, byla promítnuta i opatření z úsporného balíčku, která snižují výdaje na národní dotace. Celkově má balíček během příštích dvou let snížit rozpočtové deficity celkem o 150 miliard korun a přibrzdit tak tempo zadlužování státu.