Síkela: Česko se odkloní od uhlí do roku 2033

Síkela se k této otázce vyjádřil v reakci na vyjádření majitele skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače, který uvažuje o uzavření elektráren Počerady a Chvaletice a dvou uhelných lomů na jaře 2025. Ministr Síkela se domnívá, že Česká republika zvládne odstavení těchto elektráren.

Kabinet Petra Fialy dlouhodobě počítá s postupným ukončením využívání uhlí pro výrobu elektřiny do roku 2033. Síkela zdůraznil, že je nezbytné připravit legislativní návrh konce uhlí a nástroje veřejné podpory, které je nutné notifikovat na evropské úrovni. Cílem je dosáhnout řízeného odchodu od uhlí na základě stanovení konečného termínu tohoto odchodu.

Miliardář Tykač zdůvodnil možné uzavření elektráren a lomů nekonkurenceschopností uhelných zdrojů. Síkela uvedl, že i v nejčernějším scénáři, kdy by došlo k odstavení elektráren skupiny Sev.en, by Česká republika zvládla situaci.

Nicméně upozornil na nedostatek výkonové rezervy, která by byla potřeba v případě, že by se kvůli údržbě musel odstavit blok v jaderné elektrárně, a to by vyžadovalo dovážení velkého množství elektřiny. Ohledně oznámení Tykače uvedl, že to bylo předvídatelné.

Síkela také oznámil, že v pondělí bude jednat v Bruselu o zrušení poplatku, který Německo vybírá za tranzit zemního plynu přes své území. Tuto iniciativu podporují také další země, jako jsou Polsko, Rakousko, Maďarsko a Slovensko. Dále ministr uvedl, že zvažuje zavedení opatření, které by přimělo dodavatele plynu zveřejňovat jeho původ, aby se mohl koncový zákazník podle toho rozhodnout.

Německý poplatek má pokrýt náklady na ukládání plynu v zásobnících a činí 1,86 eura (přes 47,15 Kč) za megawatthodinu pro veškerý plyn exportovaný z Německa. Ministerstvo průmyslu a obchodu zvažuje, že podobný poplatek zavede i Itálie a další země.

Podle ministra Síkely může tento poplatek ovlivnit skladbu dovozu plynu do České republiky, který je stále z velké části ruského původu. Proto bude na pondělním setkání ministrů pro energetiku v Bruselu usilovat o zastavení vybírání tohoto poplatku Německem.

Další možností, kterou zvažuje, je zavedení sankcí na ruský plyn, což by však mohlo vyvolat odpor zemí, které jsou na něm stále závislé. Ministr také pracuje na možnosti, aby dodavatelé museli zveřejňovat původ plynu, aby se koncový zákazník mohl podle toho rozhodnout.