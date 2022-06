Exministr Plaga bude řídit Národní akreditační úřad pro vysoké školy

Z pěti kandidátů do vedení nesouhlasil kabinet s nominantem České konference rektorů Dušanem Lužným, řekl Gazdík. Předpokládá, že konference navrhne nového kandidáta. Neobsazeno zůstává v úřadu ještě jedno další místo.

Třiačtyřicetiletý Plaga působil v minulosti na ministerstvu školství i jako náměstek pro vysoké školy. V letech 2013 až 2015 byl ředitelem Centra transferu technologií na Mendelově univerzitě v Brně.

Národní akreditační úřad je nezávislá instituce, která vznikla po novele vysokoškolského zákona v roce 2016, kdy nahradila dřívější Akreditační komisi. Rozhoduje o akreditacích studijních programů, kontroluje fakulty a vzdělávání i výzkumnou, inovační a další činnost vysokých škol. Akreditační komise o akreditacích nerozhodovala, ale vydávala doporučení pro ministerstvo školství.

Výkonným orgánem úřadu je patnáctičlenná rada. Devět členů navrhují vysoké školy a pět ministerstva, profesní komory či organizace zaměstnavatelů. Jednoho zástupce mají studenti.

Podle podkladů ministerstva školství letos končí pěti členům akreditačního úřadu funkční období a jeden člen se členství v jeho radě vzdal. Plaga nahradí dosavadního předsedu úřadu Ivana Barančíka, který by se měl stát členem přezkumné komise rady. Místopředsedou úřadu by měl být nově Tomáš Fliegl, dalšími členy pak Iva Steinhauserová a Josef Salač. Za studenty by měl v radě usednout Michal Farník.

Ministerstvo chce zároveň poprvé od roku 2016 upravit výši výdělků členů rady akreditačního úřadu. Plaga má podle návrhu jako předseda rady brát 4,7 násobek průměrné mzdy v ČR z předminulého roku. V roce 2020 byla průměrná mzda podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) 35.611 korun, odměna předsedy akreditačního úřadu by tak měla činit od letošního září zhruba 167.400 korun. Loni byla průměrná mzda v Česku podle ČSÚ 37.839 korun, od příštího roku by tak šéf rady akreditačního úřadu mohl mít kolem 177.900 korun.

Pro prvního místopředsedu by se odměna počítala jako 3,6 násobek průměrné mzdy, druhý místopředseda by měl 2,5 násobek a další členové rady 0,75 násobek. Výdělky by se takto měly upravit všem členům rady, nejen novým. Výdaje na jejich odměny se tím podle návrhu zvednou letos o půl milionu korun a příští rok asi o dva miliony. Peníze půjdou z rozpočtu ministerstva.