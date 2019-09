Platy učitelů by mohly od ledna vzrůst v průměru o 3500 Kč, plánuje Plaga

"V propočtu, který mám, tak vychází (růst platů učitelů) asi 3500 korun. Desetiprocentní navýšení objemu je (v návrhu rozpočtu na příští rok) pokryto plně," uvedl Plaga. Začátkem příštího týdne chce ještě s odboráři a zaměstnavateli jednat o rozdělení peněz do tarifů a nadtarifů. Zatímco ministr by chtěl, aby se růst rozdělil na částku 1750 korun pro každého a další peníze na odměny, odboráři požadují celý nárůst v tarifech.

Plaga původně navrhoval rozdělení desetiprocentního navýšení půl na půl do základů platů a nadtarifů. Růst tarifů o pevnou částku ale podle něj bude výhodnější pro skupiny pedagogů, které nyní vydělávají méně. Jde podle něj například o nově nastupující učitele, o učitelky v mateřských školách či vychovatelky. Dnes připustil, že by se pevná částka v tarifech mohla ještě navýšit, ale jen mírně. "Můžeme se bavit o tom, zda to bude 1800 nebo 1850 korun," řekl. Chtěl by nechat dostatek peněz na odměny a příplatky, aby měli ředitelé možnost více odměňovat kvalitnější učitele.

Školské odbory se podle svého šéfa Františka Dobšíka obávají toho, že se slibovaných deset procent navíc nakonec k učitelům nedostane. Podle Dobšíka ministerstvo například i letos v souvislosti s přípravou nového financování škol použilo část peněz určených na platové navýšení místo toho na vyrovnání mezikrajových rozdílů mezi školami. Předák připomněl, že platy rostou i v dalších částech veřejné správy a vláda slíbila, že školství pro ni bude prioritou. Odboráři proto budou dále požadovat růst platů o deset procent v tarifech, řekl. Při jednání o rozpočtu ve Sněmovně by navíc chtěli dosáhnout přesunutí peněz odjinud na platy učitelů tak, aby se zvedly o 15 procent, dodal.

Plaga dnes také řekl, že výhled rozpočtu na příští rok stále počítá s růstem platů učitelů o devět procent, jak zástupci vlády dříve avizovali. Podle nich tak vláda hodlá splnit svůj slib růstu průměrného učitelského platu do roku 2021 na 150 procent jeho úrovně z roku 2017.

Nepedagogové ve školství by si podle Plagy měli od ledna meziročně polepšit o zhruba deset procent. Návrh rozpočtu pro ně dosud počítal s růstem o sedm procent po dva roky za sebou. K rychlejšímu navýšení by mělo přispět zrušení nejnižší platové tabulky, která se týká nejhůře placených míst, jak se minulý týden dohodli zástupci vládní koalice. Naopak výhled na rok 2021 se kvůli tomu podle Plagy nyní snížil na růst o zhruba čtyři procenta. "O tom ale ještě chci vést debatu v příštím roce, protože si myslím, že by tam bylo záhodné přidat víc," dodal ministr.

Průměrný plat učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku byl 36.224 korun měsíčně. Výdělky nepedagogů ve školách, tedy třeba školníků, uklízeček či hospodářek, činily ve stejném období v průměru 19.359 korun. Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku byla ve druhém čtvrtletí 34.105 korun.