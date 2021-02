Riziko nákazy ve školách záleží na dodržování opatření, tvrdí vědci

Vyplývá to z analýzy, kterou zpracoval think-tank Univerzity Karlovy (UK) Vzdělávání21. Podle jeho zástupců je potřeba, aby se děti už vrátily do škol, musí to ale provázet přísná protiepidemická opatření, jako je pravidelné testování. ČTK o tom informovala Martina Součková z oddělení marketingu UK.

Think-tank Vzdělávání 21 uvítal snahu ministerstva školství o postupný návrat žáků do škol. Připojil se tak k výzvě odborníků na vzdělávání, kteří upozornili na potřebu změnit současný stav spojený s dlouhotrvající dálkovou výukou a jejími dopady na vzdělanost, psychiku nebo ekonomiku do budoucna. Návrat žáků do lavic ale musí být podle vědců z UK bezpečný a dlouhodobě udržitelný.

Z analýzy dat dostupných ke konci minulého roku podle Vzdělávání21 plyne, že školy byly před nástupem britské mutace koronaviru v ČR středně rizikovým místem. Vzhledem k šíření nových nakažlivějších mutací viru je proto podle autorů studie zřejmé, že bez snížení celkového výskytu onemocnění v populaci by byl plošný návrat žáků do škol v podobném režimu jako loni v prosinci extrémně riskantní. Postup ministerstva školství, podle kterého by se měly nyní školy otevírat postupně jen pro některé skupiny žáků, označili za rozumný.

Návrat žáků by podle nich zároveň měla doprovázet řada systémových opatření, jako celoplošné testování, podpora pravidelného screeningu nákazy ve firmách nebo adekvátní kompenzační bonusy. Vědci doporučili kombinovat u testování ve školách antigenní a PCR testy v návaznosti na dostupné kapacity testování. Měla by se podle nich také ověřit vhodnost různých typů samoodběrových testovacích sad pro různé věkové skupiny.

Uvažovat by se podle nich mělo rovněž o alternativních možnostech prezenční výuky, jako třeba o výuce venku nebo větší podpoře individuálních konzultací pro děti z méně vzdělaných rodin. Zároveň by se měl za podobných podmínek umožnit návrat vysokoškoláků alespoň k praktické a laboratorní výuce. Při postupném návratu žáků k prezenční výuce by se podle vědců měl zohlednit nejen věk, ale také i míra dalších rizikových faktorů v rodinách. Protiepidemická opatření ve školách by se pak podle doporučení vědců měla ověřit pomocí simulačních studií a důkladným sběrem dat.

Kvůli epidemii jsou nyní otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol, ostatní mají výuku na dálku. Od 1. března by se podle vlády měly do lavic vrátit závěrečné ročníky středních škol a postupně pak i další. Podmínkou je zajištění testů na covid-19, které má na starosti ministerstvo vnitra.