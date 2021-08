Studenti univerzit další on-line semestr nechtějí, chybí jim praxe i motivace

Většina z nich doufá, že v září nastoupí na své fakulty v prezenční formě, jako tomu bylo před covidem-19. S návratem k normálu zatím počítají i vysoké školy. Studenti, které ČTK oslovila, spatřovali nevýhody on-line provozu třeba v omezeném množství praktické výuky a nedostatečné koncentraci v domácím prostředí.

On-line režim je pro studenty náročný na pozornost, doma je snadno něco vyruší a někteří ke studiu potřebují pevný řád. Mezi takové patří i Martina Slaměníková z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. "Nešla jsem studovat dálkové studium. Z přednášek na fakultě si odnesu víc, než když jsou online. Čeká mě poslední ročník, budu potřebovat více komunikovat s vyučujícími, což je také lepší osobně," řekla. Kvůli pandemii měla také problém při hledání povinné praxe ve firmě, v mnoha institucích jí nevyhověli kvůli home office nebo nedostatku práce.

Potíže s praktickou částí výuky se týkají také studentů přírodovědných oborů. "Distanční výuka nebyla nejhorší. Přežít se to dalo, ale rozhodně chci tento rok chodit do školy osobně," řekla Martina Randuchová, která studuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Podle ní se poslední semestr distanční výuky dal srovnat s prezenční formou, problémy však byly s praktickými cvičeními a praxemi v terénu, které musí v oboru environmentální geologie absolvovat.

Hodiny, na kterých musí být studenti přítomni, posunuli vyučující až na dobu, kdy se může scházet více lidí. "Letos nemám v podstatě žádné prázdniny, jelikož mě ještě v srpnu čeká dvoutýdenní terén a zkouškové se nám celkově protáhlo," dodala. Jako další nevýhodu uvedla sníženou motivaci, vyhovoval ji naopak ušetřený čas, který mohla trávit s rodinou.

Na stejné fakultě studuje i Karolína Doležalová, která loni nastoupila do prvního ročníku bakalářského studia. "Rozhodla jsem se studovat fyziku, ale vadí mi, že nesmíme do školy ani na laboratorní cvičení. Aktuální situace je donebevolající," uvedla studentka, která by také uvítala návrat do škol.

Kromě formy výuky řeší studenti před začátkem semestru také otázku bydlení. Nemají jistotu, že skutečně budou trávit čas v univerzitním městě. Neradi by platili bydlení zbytečně. Na druhou stranu nechtějí promarnit lukrativní nabídky ubytování. Někteří platili vysokoškolské koleje v uplynulých semestrech jen proto, že jezdili na prezenční zkoušky a zápočty, řekla ČTK studentka Veterinární univerzity Brno Sára Kériová.

Jsou však i tací, kterým online výuka vyhovuje, protože při ní odpadá dlouhé cestování na fakultu. Na ranní přednášku nebo seminář mohou vstát pět minut před začátkem. Stejně tak nemusí při skladbě rozvrhu řešit přejezdy mezi fakultami. Klíčová jsou pro studenty i opatření, za jakých bude možné se do školy vrátit. "V současné době jsem radši za online výuku, než abych ve škole seděl s rouškou nebo respirátorem," řekl Daniel Kinc z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity.