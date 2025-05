Tělesné tresty i policejní doprovod. Jak vypadá školní den na druhé straně Evropy i světa?

Jižní Korea se považuje za jednu z nejvíce vzdělaných zemí světa. Veřejné i soukromé školy poskytují skvělou kvalitu výuky. Povinná školní docházka se skládá z devíti let na základní škole (6 let na prvním stupni a 3 roky na druhém stupni) a 3 let na střední škole. Školní systém je především zaměřený na testování a cíle.

Nutí studenty soustředit se na své akademické výsledky, aby si zajistily bezpečnou budoucnost a respekt ve společnosti. Získání univerzitního titulu je zde nutností, jinak je člověk považován za občana druhé kategorie. Touha po nejlepších známkách vyvíjí ve studentech tlak už v nízkém věku a často je doprovází vyčerpanost a psychické problémy.

Žáci základních škol začínají v 8:00 a končí kolem 13:00, středoškoláci a vysokoškoláci se učí od 8:00 přibližně do 16:30. První půl hodina ve škole je věnována samostudiu, tím pádem vyučování začíná v 8:30. Vyučovací hodina je stejně dlouhá jako u nás v Česku – 45 minut. Po skončení výuky se většina studentů nevrací domů, ale chodí do mimoškolních akademií zvaných hagwon.

Základní školu bezplatně navštěvují děti od 6 let. Třídní učitel vyučuje většinu předmětů. Specializovaní učitelé pak učí tělesnou výchovu a cizí jazyky.

Kdo chce studovat vysokou školu, musí napsat osmihodinový test College Scholastic Aptitude Test (CSAT), který se skládá ze znalostí korejštiny, matematiky, angličtiny, druhého cizího jazyka, korejské historie a dalších předmětů. Konání zkoušky se bere velmi vážně. Úřady zajišťují ticho v okolí škol, veřejná doprava jezdí častěji a studenty, kteří nestíhají, doprovází policie.

Uniformy jsou povinné na všech středních a vysokých školách. Skládají se z košile, saka a kravaty. Chlapci nosí kalhoty a dívky sukně, ale mohou nosit také kalhoty.

Tělesné tresty byly v korejských školách oficiálně zakázány v roce 2011. Někteří učitelé je však stále praktikují. Používání mobilních telefonů je zakázáno během výuky, s výjimkou nouzových situací.

Celkově korejský vzdělávací systém je považován za jeden z nejpřísnějších na světě, jehož cílem je efektivně připravit studenty na jejich budoucí kariéru.

Opakem je vzdělávání ve Finsku, kde se klade důraz na pěstování lásky k učení, minimum stresu, rovnováhu a kreativitu. Finský školský systém se vyznačuje menším zaměřením na testování a větším zaměřením na to, aby se studenti učili vlastním tempem.

Namísto přednášek vedených učitelem se studenti aktivně účastní diskuzí, praktických projektů a aktivit zaměřených na řešení problémů. To podporuje schopnost práce v týmu, kreativitu a kritické myšlení. Studenti se tak připravují na výzvy reálného světa.

Školní den začíná přibližně v 9:00 a studenti tráví ve škole přibližně pět hodin denně. Obvykle mají jen málo domácích úkolů. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky mají15 minut, které zahrnují hry, venkovní fyzické aktivity a procházky.

Obědy jsou zdarma, v bufetu si studenti mohou vybrat jídlo jako jsou brambory, těstoviny, rýže, ryby, zelenina, saláty a další. Žádné hamburgery zde nenajdete.

Kombinace menšího počtu hodin, většího počtu přestávek, praktických znalostí a jiném způsobu učení dělá z finského školského systému průkopníka v oblasti vzdělávání. Školní den je navržen tak, aby propojil práci, odpočinek a zábavu.