Testování neočkovaných školáků se zřejmě rozšíří o více než 20 okresů

Toto pondělí se budou testovat žáci na Českobudějovicku, Prachaticku, Přerovsku, Prostějovsku, Opavsku, Karvinsku, v okrese Brno-venkov a v Ostravě. Kritérium více než 300 nových případů covidu v přepočtu na 100.000 obyvatel, které pro testování stanovily resorty zdravotnictví a školství, ale podle aktuálních dat splňuje 31 okresů.

V dalších dvou vlnách testování 8. a 15. listopadu by proto měl počet regionů výrazně stoupnout. "Už jsme avizovali ministerstvu školství a Ústřednímu krizovému štábu, do kterých okresů by se rozšířilo testování 8. a 15. listopadu. Jedná se o více než 20 okresů," řekla dnes Svrčinová Radiožurnálu.

V Čechách by se podle hlavní hygieničky mělo testování žáků rozšířit o hlavní město Prahu a středočeské okresy Praha-východ, Praha-západ, Beroun a Kolín. Neočkovaní žáci by měli podstupovat test na nový typ koronaviru také na Strakonicku, Českokrumlovsku, Domažlicku, v Plzni, na Rokycansku a také v okresech Klatovy, Louny a Jihlava. "Z moravských okresů je to ještě Blansko, Brno-město, Vyškov, Olomouc, Šumperk, Vsetín, Kroměříž, Zlín, Nový Jičín a Frýdek-Místek," dodala Svrčinová.

O plošném testování hlavní hygienička neuvažuje. Smysl má podle ní testovat pouze tam, kde je incidence vyšší. "Pořád ještě nám zůstává několik okresů a krajů, kde ta incidence tak vysoká není," řekla Svrčinová Radiožurnálu. Poměrně klidná epidemická situace je podle ní na severozápadě Česka.

V 31 ze 77 českých okresů bylo za posledních sedm dní potvrzeno více než 300 nových případů nákazy covidem-19 na 100.000 obyvatel. V první desítce regionů s nejvyšším incidenčním číslem dominují okresy z Moravy, Slezska a jižních Čech. Vůbec nejhorší epidemická situace je na Prostějovsku s více než 650 případy. Vyplývá to z otevřených dat ministerstva zdravotnictví platných k této sobotě.