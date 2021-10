Zástupci škol nemají problém s respirátory pro neočkované učitele ani s testováním

Souhlasí také s tím, aby se neočkovaní žáci po podzimních prázdninách v okresech s vyšším výskytem nákazy otestovali na covid-19. Zajíčka a Schejbalovou ale zarazilo, že rozhodující má být hranice 300 případů covidu-19 na 100.000 obyvatel. Podle nich je hodně vysoká.

Ministr školství Robert Plaga a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO) se dnes dohodli na tom, že v okresech se sedmidenním výskytem nákazy nad 300 případů na 100.000 obyvatel se neočkovaní žáci 1. a 8. listopadu otestují na koronavirus. Neočkovaní učitelé budou muset ve výuce nosit roušky. Pro žáky tato povinnost platit nebude. V pondělí by se návrhem opatření měla zabývat vládní rada pro zdravotní rizika a měla by je schválit vláda.

Podle Zajíčka vypadají základní informace o navrhovaných opatřeních nyní "stravitelně". "To, že učitelé, kteří nemají vakcinaci, když ji mohli mít, budou muset nosit respirátor, to je asi logický krok, ke kterému muselo dojít," řekl. Podobně se vyjádřily i Schejbalová a Stýblová. Podle Zajíčka je ve většině škol proočkovanost učitelů vysoká, takže by se tam povinnost respirátorů ve výuce měla týkat jen menšího množství vyučujících.

Ředitelé také nemají námitky proti tomu, že by se ve školách lokálně testovalo na covid-19. "Pokud je to daň za to, že se nebudou muset nosit roušky ve výuce a ve třídách, tak to testování se dá akceptovat," řekl Zajíček. Podle Stýblové je otázkou pouze to, jak se testy pro školy zajistí a kdo je zaplatí.

Překvapující je podle Zajíčka a Schejbalové to, že pro testování po podzimních prázdninách má být určující výskyt nad 300 případů nákazy na 100.000 obyvatel. "To je teda hodně vysoké číslo," zhodnotil Zajíček. "Já osobně si myslím, že po podzimních prázdninách to mělo proběhnout minimálně v pěti krajích, kde je to docela špatné," řekla Schejbalová.

Za celou ČR je nyní 134 nových případů covidu-19 na 100.000 obyvatel za uplynulých sedm dní, o 54 více než před týdnem. Sedmidenní incidence vzrostla ve všech krajích. Nejvyšší incidence je nyní v Moravskoslezském (223), Olomouckém (194) a v Jihočeském kraji (192), v Praze (153) a kraji Plzeňském (150).