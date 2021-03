Zástupci vysokoškolských studentů nesouhlasí s návrhem na pracovní povinnost

Nařízení pracovní povinnosti, které ve čtvrtek avizoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), podle komory přestavuje pro studenty velký zásah do studia i osobního života. ČTK to sdělila tajemnice SK RVŠ Anna Kruljacová.

Blatný při čtvrtečních interpelacích ve Sněmovně řekl, že jeho ministerstvo připravuje nařízení pracovní povinnosti v nemocnicích pro studenty některých středních a vysokých škol. Uvedl, že se na tom dohodl s vedením vysokých škol a ministerstvem školství. Rozhodnout by se mělo dnes, pravděpodobně o tom bude jednat vláda. Ministerstvo školství se snaží na návrh ministerstva zdravotnictví najít se zástupci škol přijatelný kompromis, i když samo není zastáncem pracovní povinnosti, řekla ve čtvrtek mluvčí úřadu Aneta Lednová. Proti pracovní povinnosti studentů opakovaně vystupovali i děkani lékařských fakult.

"Připojujeme se k dlouhodobému názoru Asociace děkanů lékařských fakult a apelujeme zejména na ministra zdravotnictví, aby si uvědomil, jakým velkým zásahem do studijního a osobního života studentů je vyhlášení pracovní povinnosti s ohledem na jejich roční obětavé zapojení do boje proti koronaviru," uvedl dnes předseda SK RVŠ Michal Farník. Komora zároveň vyzvala členy vlády, aby se studenti mohli do pomoci zapojovat dál na základě dobrovolnosti a zohledňovala se jejich práva, včetně práva na vzdělávání.

Pracovní povinnost studentům zdravotnických oborů uložila vláda za epidemie koronaviru zatím dvakrát, působili především jako pomocný zdravotnický personál. Pracovní povinnost se týkala mimo jiné studentů čtvrtého a pátého ročníku všeobecného lékařství na lékařských fakultách či pátého ročníku studentů zubního lékařství a farmacie. Loni na jaře trvala od poloviny března zhruba dva měsíce, druhá pracovní povinnost skončila studentům také po dvou měsících v polovině prosince. Studenti, kteří v nemocnicích pracovali dobrovolně nebo tam měli pracovní smlouvu, mohli v zařízeních zůstat.

Od čtvrtka mohou hejtmani a primátor hlavního města do nemocnic, které jsou přetížené, povolat zdravotníky z ambulantního sektoru. Některé kraje už uvedly, že této možnosti využijí.