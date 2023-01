Sněmovní program v příštím týdnu ovlivní prezidentská volba

Opozice už ohlásila opětovné snahy o zařazení svých témat do programu schůze, pravděpodobně znovu neuspěje.

Až na dalším pokračování nynější řádné schůze začátkem února bude Sněmovna podle informací ČTK z koaličního tábora schvalovat změny v Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Její součástí by se mohl stát sporný pozměňovací návrh skupiny vládních poslanců v čele s Jakubem Michálkem (Piráti), který zpřísňuje zákaz vlastnictví médií a přijímání dotací a investičních pobídek. Například média by politici nemohli převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu, za porušení povinností by hrozily vyšší pokuty. Jde o ustanovení, která jsou vzhledem k aktivitám předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše obecně známá pod označením "lex Babiš".

Zeměměřičská novela by měla podle úprav sněmovního zemědělského výboru navíc uzákonit vznik profesní České komory zeměměřičů, která by udělovala autorizace pro ověřování stavebních plánů nebo státních map. Autorizaci by podle návrhu mohli získat zeměměřiči nejméně s pětiletou praxí po složení zkoušky, komora by je zapsala do rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů. Za disciplinární provinění by mohla komora uložit mimo jiné pokutu až 50.000 korun nebo autorizaci odebrat.

V úvodním kole debaty čeká poslance vládní návrh na zrušení více než 10.000 nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice většinou platné, ale už se nevyužívají. Tyto předpisy se podle předlohy ministerstva vnitra mimo jiné stávají zátěží pro systém eSbírka, ve kterém by lidé měli mít v budoucnu možnost elektronicky vyhledat veškeré zákony a mezinárodní smlouvy v jejich závazné podobě. Novela ruší přes 6600 takzvaných vyhaslých právních předpisů a více než 3600 předpisů, které už v minulosti zrušilo některé obecné ustanovení, ale v právním řádu se nadále objevovaly. V prvním čtení je také drážní novela, jež upravuje práva cestujících podle evropských předpisů.

Opozice neprosadila na začátku minulého týdne sněmovní debatu například o státním rozpočtu, dostupnosti některých léků, o možných daňových změnách a o vládních úvahách, jak omezit šíření dezinformací. Poslanci ANO následně vyvolali schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry kabinetu. Členové vlády ji využili i díky právu přednostního vystupování k představení své dosavadní práce a plánů do budoucna. Předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová po hlasování uvedla, že poslanci hnutí se budou v dolní komoře i nadále snažit o projednání svých témat.