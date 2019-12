Brněnská hvězdárna dnes přivítala čtyřmiliontého návštěvníka. Druháček zažil potlesk v zaplněném digitáriu

Brněnští hvězdáři pravidelně počítají návštěvníky od roku 1959. Průměrná roční návštěvnost tak dosáhla za posledních šedesát let téměř 67 tisíc lidí. „Těší mě, že v posledních letech se daří toto číslo udržovat na téměř dvojnásobné cifře – ročně se na naší pokladně zastaví téměř 150 tisíc lidí. Letos s velkou pravděpodobností překročíme počet 160 tisíc, není vyloučeno, že půjde o rekordně nejvyšší návštěvnost v historii naší instituce,“ uvedl ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.

Hvězdárna a planetárium Brno | foto: Hvězdárna a planetárium Brno

Atraktivita této vědecké instituce stoupla zejména po roce 2010, kdy ji architekt Martin Rudiš proměnil v duchu moderního funkcionalismu a původní temné prostory doplnil o prosklené interiéry s vyhlídkou na jihomoravskou metropoli. Kraví hora tak získala dominantu, která ukrývá unikátní digitárium vybavené nejnovějšími 3D technologiemi. Díky tomu tak mohou návštěvníci každého věku cestovat vesmírem s pocity, které zažívají skuteční kosmonauti.

„Architektonická otevřenost změnila i naše uvažování a přístup k návštěvníkům. Přirozeně jsme se stali veřejnoprávní institucí a myslím si, že to je to, co nás odlišuje od jiných vzdělávacích center a možná i přitahuje lidi napříč generacemi,“ dodal ředitel Jiří Dušek.

Hvězdárna a planetárium Brno | foto: Hvězdárna a planetárium Brno

Připomněl, že Hvězdárna neláká pouze na promítání v digitáriu nebo na pozorování hvězd. Prostory jsou využívány i pro pořádání konferencí, koncertů i cvičení jógy. Od pátku do neděle se v podzemním exploratoriu ubytuje čert a na střeše zase anděl s Mikulášem, aby dětem rozdali svou nadílku. O program je takový zájem, že již nejsou volné žádné vstupenky. Návštěvnickým trhákem je také dokument Příběh nekonečných poutníků: Voyager, který je jako v jediném digitáriu v Evropě promítaný ve 3D verzi. A lidé nemíří pouze za brány hvězdárny. Letos v létě desetitisíce Brňanů vyrazilo do parku Kraví hora shlédnout unikátní lunalon připomínající 50. výročí přistání člověka na Měsíci.

„Nebývalý zájem nás natolik překvapil, že v této podívané chceme pokračovat i v příštím roce. K Měsíci tak přibyde minimálně ještě Mars a Země,“ prozradil Jiří Dušek.