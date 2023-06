Co je Temnalóna? Festival planet bude letos v Brně ve znamení světla a tmy

Již po páté se lidé mohou vydat na Kraví horu a setkat se s impozantními modely vesmírných těles. Letošní atrakcí je Temnalóna – zmenšený model noční podoby planety Země, který je osvětlen pouze světlem přítomným díky lidské civilizaci. Kromě toho je v parku k dispozici výstava fotografií pořízených z paluby Mezinárodní kosmické stanice a letní kino s kosmickým námětem. Součástí programu jsou také podvečerní přednášky a projekce v digitálním planetáriu. Doprovodný program je navíc plánován na sociálních sítích, aby si každý mohl najít to, co ho nejvíce zaujme – ať už je to větší či menší nadšenec, laik nebo odborník ve vesmírných tématech.