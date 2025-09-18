OBRAZEM: Nebe nad Prahou ovládly legendární stíhačky Red Arrows

Adam Skála

18. září 2025 23:20

Red Arrows proletěla nad Karlovým mostem
Pražské nebe ve čtvrtek zaplnila výjimečná letecká show. Nad Karlovým mostem se v rámci Dne Vzdušných sil AČR a k připomínce 80 let od konce druhé světové války představily v doprovodu britské akrobatické skupiny Red Arrows i české stíhačky JAS-39 Gripen.

Ve čtvrtek odpoledne se centrum Prahy proměnilo v improvizovanou leteckou tribunu. Stovky lidí zaplnily mosty i nábřeží, aby sledovaly jedinečný průlet českých stíhaček JAS-39 Gripen spolu s britskou akrobatickou skupinou Red Arrows. Formace devíti červených strojů Hawk T1 a dvou gripenů zamířila nad metropoli cestou na víkendové Dny NATO v Ostravě.

Samotný přelet byl rychlý, ale o to intenzivnější. Letadla se objevila nad Prahou krátce po půl páté a ve výšce zhruba 300 metrů překonala Vltavu. Během několika vteřin se ozval burácející zvuk motorů a nebe nad Karlovým mostem vyzdobily barevné kouřové efekty, které zanechaly stopu ještě dlouho po odletu formace.

Přelet byl součástí připomínky 80. výročí konce druhé světové války i oslav Dne Vzdušných sil Armády ČR. Podle organizátorů šlo o výjimečný moment, který se v centru hlavního města odehrává jen zcela výjimečně. Naposledy podobnou podívanou Pražané zažili při výročí vstupu České republiky do NATO v roce 2024.

Po čtvrteční show zamířily gripeny i Red Arrows zpět k letišti ve Kbelích a následně pokračovaly na Moravu. O víkendu se totiž představí v plné show na tradičních Dnech NATO, kam každoročně míří desítky tisíc návštěvníků.

