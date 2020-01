Zálohované PET lahve? V Česku se objevili první průkopníci

Zákon nebrání, aby se PET láhve zálohovali. Výrobce či dovozce obalů si to může dobrovolně zavést. Podmínkou je, že všude, kde uvádí obaly na trh, musí umožnit i jejich zpětný odběr.

Online supermarket Košík.cz umožňuje zákazníkům nakoupit zálohované PET láhve k opakované recyklaci. Lidé by je mohli vrátit při příštím příjezdu kurýra. Vrátit budou moci světle zelenou PET lahev Mattoni. Musí být prázdná, nezmačkaná a s víčkem. Vrátna záloha 3 koruny se zákazníkům vrátí ve formě kreditu. Kurýr online supermarketu odveze PET lahve ve speciálním boxu zpět k dodavateli, který zajistí recyklaci.

Tento proces vrácení si zákazníci mohli vyzkoušet u papírových tašek. Online prodej je výhodou právě v pohodlném zpětném odběru obalů přímo z domácnosti. „V rámci našeho projektu Budoucnost bez obalu hledáme nové typy udržitelných obalů pro všechny druhy zboží. V případě nápojů se však ukazuje jako nejlepší cesta změna způsobu nakládání se současnými obaly, aby se minimalizoval jejich dopad na životní prostředí,“ vysvětlil Tomáš Jeřábek, generální ředitel Košík.cz, pro czechcrunch.cz.

V České republice zálohování PET láhví není běžné, chtějí si proto celý proces vyzkoušet a zjistit, zda o něj budu mít zákazníci zájem. Pilotním programem si chce Košík.cz ověřit, jak by mohl systém fungovat i pro další produkty včetně plechovek.

Mattoni kvůli projektu připravila speciální edice láhví, které jsou složené z 80 % recyklovaného plastu. Mají světle zelenou barvu a záloha na ně bude 3 koruny. „Nápojový průmysl má unikátní možnost stát se plně udržitelným, plně cirkulárním, a my ji chceme využít. Plastové lahve vnímáme jako cennou surovinu, kterou lze mnohonásobně opakovaně recyklovat,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.

Paradoxem je, že u recyklovaných a znovu využitých PET láhví je recyklát stále dražší než čistý PET. „Recyklovaný PET je dražší o 30 až 50 procent, což je něco, co nedává logiku, a chceme to změnit,“ řekl Jeřábek.

Vratné zálohy fungují například v Německu, Chorvatsku nebo Finsku. V Německu fungují i znovuplnitelné lahve z odolnějšího plastu, které jsou také zálohované. V nich Mattoni budoucnost nevidí, protože místo 30 gramů plastu v jedné lahvi je potřeba dát 120 gramů, což znamená, že výroba je náročnější.

Podle Evropské směrnice by v roce 2025 mělo být recyklováno 50 % plastů, o pět let později jsou cíle vyšší o pět až deset procent. V Mattoni jsou přesvědčeni, že zálohový systém přijde i do České republiky. Tvrdí, že zavedení takového systému by snížilo dopad na životní prostředí o 28 %.