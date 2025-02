Tisíce lidí si na Staroměstském náměstí připomínají výročí války. Vystoupil Pavel i Vydra

„Děkuji vám, že nejste lhostejní k osudu Ukrajiny, ani k tomu vlastnímu,“ řekl prezident Pavel před zaplněným náměstím. Ve svém projevu varoval před relativizací jasných faktů a připomněl, že mezinárodní právo musí platit pro všechny stejně. Nepřímo tak reagoval na nedávné výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil možnost snížení podpory Kyjevu a zpochybnil roli NATO v evropské bezpečnosti.

„Z toho, co se stalo, je jednoznačné, kdo je agresorem, kdo porušil mezinárodní právo a kdo je obětí, na jejíž straně bychom měli stát. Mezinárodní právo by mělo chránit i nás,“ zdůraznil Pavel.

Podle českého prezidenta je klíčové, aby byl budoucí mír na Ukrajině spravedlivý. „Pokud nechceme, aby vítězilo právo silnějšího, pokud mají platit pravidla, která byla nastavena po druhé světové válce, tak musíme Ukrajině pomoci. Její prohra by byla i naší prohrou,“ dodal.

Pavel ve svém projevu také apeloval na posílení evropské role v globální politice. „Musíme být asertivnější a nečekat na to, s čím přijdou Spojené státy. Evropa musí hrát větší roli, ale pokud má hrát větší roli, tak musí být u toho. Není možné, aby se stalo to, co se stalo v Mnichově v roce 1938, že se bude jednat o nás bez nás, aby se jednalo o Ukrajině bez Ukrajiny,“ varoval český prezident s odkazem na historickou zkušenost z předválečného období.

Na náměstí vystoupil také ukrajinský velvyslanec v České republice Vasyl Zvaryč, který poděkoval Česku za dosavadní pomoc Ukrajině. „Podpora Ukrajiny znamená také podporu České republiky a hodnot, na kterých je postavena Evropa,“ uvedl Zvaryč a dodal, že dobro, které Češi Ukrajincům poskytli, se jim jednou vrátí.

Shromáždění, které začalo v odpoledních hodinách, organizovaly organizace Člověk v tísni, Paměť národa, Díky, že můžem, Milion chvilek za demokracii a Evropský kongres Ukrajinců.

Mezi dalšími řečníky byli například americký historik Timothy Snyder, ukrajinistka Lenka Víchová nebo politický geograf Michael Romancov. K účastníkům promluvili také herci Ivan Trojan a Václav Vydra. Právě Vydra ve svém emotivním vystoupení připomněl, že historie se nesmí opakovat.

„Agresivní válka, kterou diktátor Putin rozpoutal na Ukrajině, je naprosto nepřijatelná a musí skončit jediným výsledkem. Jako kdybychom neměli před očima všechny události, kterými Evropa v minulých 100 letech prošla. Ty paralely jsou alarmující. Slova jsou mocná, ale teď jsou bohužel potřeba zbraně. A odhodlání. Nikdo nechce Rusko obsadit ani zničit. Jen vrátit tam, kam patří. Do Ruska,“ prohlásil herec.

Shromáždění na Staroměstském náměstí se neslo v duchu podpory Ukrajiny, varování před lhostejností a apelů na další vojenskou i humanitární pomoc. Třetí výročí ruské invaze se tak stalo nejen připomínkou odvahy ukrajinského lidu, ale i jasným signálem, že Evropa si nemůže dovolit ustoupit před agresorem.