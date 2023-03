V Česku už padlo devět trestů za schvalování ruské agrese vůči Ukrajině

Čínská aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok zvažuje oddělení do mateřské společnosti ByteDance. Doufá, že by jí tento krok mohl pomoci vyřešit obavy Spojených států, ale i dalších zemí, o národní bezpečnost. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg.