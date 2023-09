Vážná nehoda na Znojemsku: Auto předjíždělo autobus, pět zraněných

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg tvrdí, že nic nenaznačuje, že by Rusko úmyslně zaútočilo na Rumunsko, členskou zemi Severoatlantické aliance. Uvedl to poté, co se v Rumunsku našly úlomky zařízení a tamní úřady zjišťují, zda se nejedná o zbytky ruského dronu.