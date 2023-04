Velikonoce v dopravě: Dopravci slibují posílení spojů

"Větší zájem o cestování předpokládáme jak na začátku prodlouženého víkendu, zejména čtvrtek a pátek, tak především na jeho konci v pondělí. Zde se bude cestování soustředit hlavně do pondělního odpoledne," řekl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. Z Prahy budou jezdit posilové vozy na nejvytíženějších linkách, a to do Ostravy, na Valašsko i Slovácko, do Českých Budějovic, Chebu nebo Hradce Králové. Silnější spoje z Prahy vypraví ČD ve středu a ve čtvrtek, vracet se budou do hlavního města v pondělí odpoledne a v úterý ráno.

RegioJet posílí dálkové spoje z Prahy. "Celkově navýšíme o zhruba 1000 míst kapacity na našich pravidelných linkách z Prahy do Ostravy, Brna, Košic, Bratislavy, Vídně či Budapešti. Posílili jsme také noční spoje z Prahy do Přemyšle. V nadcházejících dnech budeme operativně zvyšovat kapacitu v závislosti na poptávce,” řekl Jiří Jahelka, provozní ředitel vlakové dopravy RegioJetu. Firma posílí také autobusová spojení, na mezinárodních linkách oproti loňskému roku až o 200 procent. "U vnitrostátních linek očekáváme nejvyšší zájem o nákup jízdenek v následujících dnech. Předpokládáme, že posily budeme přidávat celý týden podle potřeby," řekla Dita Tomešová, ředitelka autobusové dopravy RegioJetu.

Podle Šťáhlavského jsou aktuálně ve všech vlacích Českých drah k dispozici volná místa, nejméně jich je k dispozici v pondělních spojích ve směru do Prahy. Na většině linek RegioJetu jsou podle tiskové zprávy v prodeji poslední volná místa a není vyloučeno to, že těsně před odjezdem spoje dopravce kapacitu znovu navýší. Obě společnosti nabádají ke včasné rezervaci místenek či využití spojů mimo dopravní špičku, například v pondělí dopoledne či v úterý přes den.

Větší zájem o cestování během velikonočního víkendu je v Česku obvyklé. V předcovidovém roce 2019 České dráhy posílily velikonoční linky o zhruba 10.000 míst, RegioJet o několik tisíc.