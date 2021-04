Advokát napadl u Nejvyššího správního soudu omezení setkávání

Ministerstvo opatřením zakázalo setkávání více než dvou lidí, ačkoliv původně mělo být od pondělí podle rozhodnutí bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) povoleno setkávání až 20 lidí pod širým nebem a deseti uvnitř budov. Rozhodnutí omezit setkávání na dva lidi zdůvodil nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) obavami epidemiologů, aby větší rozvolnění nezvrátilo křehký pozitivní trend ve vývoji epidemie onemosnění covid-19.

Rozhodnutí ministerstva schválila vláda v pondělí. Podle Koudelky ale resort neměl právo opatření vydat bez předchozího souhlasu kabinetu. To lze jen, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Resort se však do časové tísně dostal vlastní nečinností, a nemůže se proto nebezpečí z prodlení dovolávat, je přesvědčený Koudelka.

Ministerstvu dále vytýká, že formulace opatření dopadá i na neorganizované mezilidské setkávání, například v rodinách. Koudelka to považuje za narušení práva na soukromí a práva na rodinný život. "Je soukromou věcí, zda si člověk do svého bytu pozve tři své sourozence. Je jeho věcí, zda se doma pohybuje s rouškou či ne, včetně jeho hostů," argumentuje advokát. Omezení setkávání jen na dva lidi podle Koudelky znamená, že by při přísném výkladu nemohli synové a dcery navštívit ani své rodiče, pokud nežijí v jedné domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví podle Koudelky překročilo svoji pravomoc omezením možnosti shromaždování. "Zásah je o to citelnější, že jsou vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny a již probíhá volební kampaň," zdůraznil advokát. Opatření tak podle něj zasahuje do voleb jako základního prvku demokratického režimu státu.

Koudelkovi se nelíbí ani omezení mší. Podle něj tím resort zasahuje do práva na projevování náboženské víry společně s jinými a na autonomii církví.

U NSS hodlá Koudelka napadnout i způsob, jakým ministerstvo v opatření přistupuje k imunitě, kterou člověk získá očkováním a imunitě získané proděláním onemocnění. "Očkování je zvýhodněno tím, že se k němu přistupuje, jak kdyby imunita nebyla časově omezena, zatímco u prodělané nemoci je časově omezena na 90 dnů," poukazuje Koudelka. Obává se, že ze strany ministerstva může jít o vytváření tlaku na občany, aby se nepovinné očkování stalo ve skutečnosti povinným.

Média v pondělí přinesla vyjádření některých právníků, podle nichž je opatření neústavní a nelze je vyhlásit podle pandemického zákona, podle ministra Arenbergera však z konzultací s právníky vyplynulo, že je opatření v pořádku. "Různí právníci jednají na různých úrovních od naprosto jednoznačného přijímání, přes určité pochybnosti. Kromě jednoho právníka jsem se nesetkal s jednoznačným odmítnutím všeho. Z našeho pohledu si myslíme, že je to naprosto v pořádku," uvedl ministr.