Měl stát právo uzavřít hranice? Právník prozradil, kdo o tom rozhodne

Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dnes kritizoval protichůdná vyjádření představitelů státu k očekávané délce opatření, v souvislosti s možným zmírněním zákazu cestování do zahraničí chce znát nejprve data od expertů.

"Vzhledem k míře neurčitosti ustanovení, o než se vláda při uzávěře hranic opírá, je pochybné, zda je vůbec bylo možné uzavřít. Pokud uzavřené jsou, nevím, co se na tom může měnit. Slábnoucí důvody při stále stejně sporném právním základu," uvedl Kysela na dotaz, zda by vláda mohla udržovat opatření na hranicích i v případě, že by přestal platit nouzový stav.

Nouzový stav aktuálně platí do 30. dubna. Podle Hamáčka ho bude nutné opětovně prodloužit, premiér Andrej Babiš (ANO) konkrétní zatím nebyl. Odkázal na to, že bude nutné vést odbornou a konkrétní debatu. Usnesení vlády o omezení cestování vychází z krizového zákona, podle kterého je za nouzového stavu vláda oprávněna například nařídit zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném území nebo přijmout opatření k ochraně státních hranic, pobytu cizinců či osob bez státní příslušnosti.

Kabinet v posledních týdnech řadu opatření podle krizového zákona přeměnil na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ten jako mimořádné opatření při epidemii zmiňuje například omezení slavností, kulturních a sportovních akcí, škol, ubytoven, ale rovněž umožňuje omezit "cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi".

Kysela uvedl, že do prvního soudního rozhodnutí bude veřejnost vědět stále stejně málo jako nyní. "Celá vládní agenda je postavena na 'válce' s virem, takže zavřené hranice se zdají banální. Ve válce jde přece o život. Vzhledem k míře nepředvídatelnosti vládních opatření však muže být na konci dubna vše jinak," uvedl Kysela. Obzvlášť bude-li úspěšně pokračovat uvolňování opatření v Německu a Rakousku, dodal. "Pak už nebude možné tvrdit, ze stejně není kam cestovat," řekl.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý spojil nouzovým stavem platnost opatření, podle kterého by se měli lidé na veřejnosti pohybovat maximálně ve dvou a vycházet pouze kvůli cestě do práce či na nákup. "Je to spojeno s trváním nouzového stavu, ten nyní trvá do konce dubna, takto bude platit určitě i omezení pohybu," uvedl ministr. K zákazu cestování dnes uvedl, že s uvolněním bude lepší počkat, až se situace uklidní a riziko za hranicemi zmenší.