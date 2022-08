Ministerstvo počítá s úsporou 14 miliard korun ze snížení zdravotních plateb státu

— Autor: ČTK

Ministerstvo financí nadále počítá s rozpočtovou úsporou 14 miliard korun, kterou má zajistit snížení státních plateb do veřejného zdravotního pojištění od srpna do konce roku. Vyplývá to z vyjádření ministerstva na dotaz ČTK.