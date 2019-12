Svaz bojovníků za svobodu má problém. Existuje podezření ze zneužití dotace

Ministryně uvedla, že ministerstvo předá výsledky kontroly využití dotací finanční zprávě do konce týdne a že připomínky k nim byly vypořádány. "Do konce tohoto týdne se to předá na finanční správu, která zahájí řízení o porušení podmínek rozpočtové kázně," řekla Schillerová.

Protokol o výsledku kontroly obsahuje podle ministryně devět zjištění, z nichž tři se vztahují k dotaci a "indikují podezření na porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel". Další opatření se vztahuje k proplácení překročeného zákonného rozsahu práce, uvedla Schillerová bez dalších podobností.

Ministerstvo podle úterního oznámení České televize našlo v hospodaření ČSBS chyby za 900.000 korun, které svaz bude možná muset vrátit. "Jsou tam určité faktury za služby, které nebyly úplně prokázány jako efektivní," uvedla již dříve Schillerová. Předseda svazu Jaroslav Vodička se ČT k výsledku prověrky odmítl vyjádřit.

Některé instituce či samosprávy však už dotace ze svých rozpočtů pro ČSBS v poslední době odmítají proplácet, nebo je snížily. Kritizují kroky vedení svazu, jako třeba ocenění komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který před listopadem 1989 zasahoval jako policista proti demonstrantům. Kritice svaz čelil také za vylučování členů, kteří se vymezovali proti vedení ČSBS, nebo za projev předsedy svazu Vodičky na tryzně v Terezíně, který židovská obec označila za xenofobní. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) letos v březnu řekl, že akce ČSBS jsou zneužívány k politické agitaci a útokům proti českému spojenectví v NATO. Ministerstvo proto omezilo se svazem spolupráci.