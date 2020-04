Vláda musí využívat nástrojů v krizovém zákoně, reagují právníci na rozhodnutí soudu

"Dnešní rozhodnutí není až tolik překvapivé. Je naopak promítnutím a posílením právní jistoty a důvěry veřejnosti v nezávislé rozhodování a soudní systém. Prakticky se jedná o to, že Česká republika v režimu nouzového stavu nemůže účelově vydávat mimořádná opatření zasahující do práv občanů podle jiného - z hlediska odpovědnosti státu za škody - výhodnějšího právního předpisu, než je tzv. krizový zákon," uvedl advokát Deloitte Legal Petr Syrovátko.

Městský soud v Praze dnes zrušil opatření ministerstva z 26. března a 17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje, a opatření z 23. března a 15. dubna, jež omezují volný pohyb osob. Podle pravomocného rozsudku jsou nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona. Soud nehodnotil přiměřenost či účelnost daných opatření, ale pouze jejich právní formu. Vláda má nyní podle soudu do 27. dubna čas, aby opatření přijala v zákonné formě.

Vláda podle krizového zákona původně postupovala. Právní formu některých opatření ale později změnila, podle kritiků proto, aby dotčení občané nedosáhli na odškodnění, na něž by podle krizového zákona měli nárok.

Otázkou, zda bude mít zrušení opatření omezujících maloobchod a volný pohyb vliv na odškodňování podnikatelů, se dnes správní soud nezabýval. Podle právníka Ondřeje Dostála, který úspěšnou žalobu na ministerstvo zdravotnictví podal, by však rozhodnutí mohlo poškozeným podnikatelům pomoci.

Podle advokáta Vladimíra Polácha nyní mohou firmy a podnikatelé požadovat na vládě náhradu škod za celé období od 13. března až do konce nouzového stavu. "Zrušení nezákonných opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví umožňuje dotčeným podnikatelům domáhat se náhrady škody, která jim byla v důsledku těchto opatření způsobena podle zvláštního zákona. Takový postup jim nově otevírá možnost zahájit soudní řízení při úhradě soudního poplatku ve výši 2000 korun, a to bez ohledu na výši žalované částky," uvedl advokát Jan Krampera. Advokátka Jana Sedláková ale upozornila, že někteří podnikatelé se v rámci pomoci poskytované státem nároku na náhradu jakékoliv škody zřekli.

Podle ústavního právníka Marka Antoše je dnešní rozhodnutí soudu správné. "Soud vyjádřil respekt vůči úsilí vlády a konstatoval, že omezení základních práv mohou být v současné situaci nutná, ale zároveň trvá na tom, aby byly dodrženy postupy, které jsou pro takové případy ústavním pořádkem a zákonnou úpravou předepsány. Pokud má docházet k plošným a závažným omezením základních práv, je nutné využívat nástrojů, které vládě dává krizový zákon a které současně umožňují parlamentní kontrolu ze strany Poslanecké sněmovny," řekl ČTK.

"Kdyby bylo přípustné tyto postupy účelově obcházet tím, že by takto závažná opatření vydával jen samotný ministr zdravotnictví, znamenalo by to značné ohrožení nejen pro základní práva lidí, ale i pro ústavně zaručenou dělbu moci," vysvětlil právník.

Sedláková uvedla, že soud potvrdil, že vláda měla od začátku nástroje, které jí umožňovaly vydávat současná opatření v souladu s právním řádem. Upozornila však také, že opatření přijatá podle krizového zákona lze přijímat pouze po dobu trvání nouzového stavu. "Je tedy otázkou, zda vláda změní rozhodnutí ohledně nouzového stavu a požádá Sněmovnu znovu o prodloužení," uvedla Sedláková. O prodloužení nouzového stavu dnes diskutuje vláda, jednání by mělo pokračovat ve 20:00. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ho považuje za nutné, premiér Andrej Babiš (ANO) prodloužení před rozhodnutím soudu nepodporoval.

Platforma Rekonstrukce státu sdružující několik neziskových organizací a sdružení dnes v reakci na rozsudek uvedla, že vláda již má dostatečné nástroje pro zvládání epidemie v rukou i mimo nouzový stav. Stačí podle ní například řádně aplikovat zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o ochraně státních hranic, zákon o pobytu cizinců v ČR nebo zákon o zadávání veřejných zakázek.

Podle analytika platformy Jakuba Černého by nejjednodušší cestou byla novelizace současného krizového zákona, která by nově zavedla zvláštní přechodný režim pro současnou fázi řešení pandemie. Pokud bude nouzový stav prodloužen, měla by to vláda podle Rekonstrukce státu detailně odůvodnit a podložit nespornými daty.