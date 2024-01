Výborný chce po posledním Silvestru zakročit. Volá po zpřísnění prodeje pyrotechniky

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) hodlá iniciovat zpřísnění pravidel pro prodej a používání zábavní pyrotechniky, uvedl to v neděli na sociální síti X. Rád by například omezil dostupnost pyrotechniky kategorií F2 a F3. Inspirací by mohl být slovenský zákon.