Výpočet důchodu do června 2023: Jaká je současná výše vaší penze?

V Evropě se chystá první dražba kostry Tyrannosaura rexe, která zřejmě přiláká velké množství zájemců. Odborníci ji ale kritizují, protože podle nich nepatří takto cenné nálezy do soukromých rukou. Napsal to deník The Times. Pozůstatky masožravého dinosaura staré kolem 67 milionů let bude v dubnu prodávat švýcarská aukční síň Koller, cenu odhaduje na pět až osm milionů švýcarských franků (122 až 195 milionů Kč).