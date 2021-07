Babiš požádal Maďarsko o dalších 200.000 dávek vakcíny

Šéf maďarské diplomacie už Babišovi dvakrát v Praze předal vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, celkem šlo o 140.950 dávek. Česko by je mělo vrátit do konce roku.

Vakcíny v dubnu České republice slíbily Slovinsko, Rakousko a Maďarsko. Na jejich přeposlání se země domluvily poté, co Praha nesouhlasila s kompromisem o rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v Evropské unii. Česko kvůli tomu dostalo méně vakcíny, než kdyby s kompromisem vyslovilo souhlas. Podle Babiše byly všechny přísliby splněny.

Úřad vlády dříve v tiskové zprávě uvedl, že kromě standardních dodávek očkovacích látek na základě smluv uzavřených s výrobci prostřednictvím EU Česko dosud získalo téměř 300.000 dávek vakcín. Slovinsko a Rakousko je zapůjčily, Izrael, Srbsko a Slovensko darovaly.

Zdravotníci v České republice od prosincového začátku očkování aplikovali ke čtvrtečnímu večeru 8,796.093 dávek vakcíny proti koronaviru, ukončené očkování má přes 3,7 milionu lidí. Ve čtvrtek zdravotníci naočkovali téměř 91.000 lidí, což je o 19.000 méně než před týdnem.

V souvislosti s očkováním Babiš novinářům řekl, že vláda zvažuje způsob motivace pro lidi, kteří s očkováním váhají. Kabinet podle něj mapuje situaci v dalších zemích. Poukázal na Polsko, které využívá loterie, a na Řecko, které dává mladým lidem od 16 do 25 let 150 eur na ubytování či kulturu. Obává se, že vzhledem k byrokracii ve státní správě by se zařídit loterii nestihlo. Do přesvědčování by se podle něj měly zapojit i známé osobnosti, média nebo třeba mobilní operátoři, kteří by dali mladým lidem levnější data.