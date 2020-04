Česko bez roušek? Lidé nejsou promoření, počkáme si pěkně dlouho

"Kloníme se k tomu, že promořenost, nebo výskyt protilátek v populaci může být velmi nízká. To by znamenalo, že s uvolňováním musíme jít velmi opatrně, protože velká část populace je vnímavá a mohli bychom zaznamenat velké výkyvy v nemocnosti,“ prohlásil Maďar v Interview ČT24.

"K promořování dojde tak či tak. Už k němu dochází, jak zvedáme karanténní opatření. Virus bude vstupovat do populace, nyní se musíme snažit držet to pod kontrolou. Koncept stojí na tom, že protilátky drží nějakou dobu a jsou aspoň trochu protektivní," dodal.

V následujících týdnech by se měly začít otevírat další a další obchody, a to až do začátku června. Dál ale nikdo nevidí. Podle Maďara nejde předjímat a experti navíc stále čekají na vyhodnocení Velikonoc a dopad rozvolnění.

"Jsme na velmi tenkém ledě, nemůžeme úplně vyskakovat, i když se situace vyvíjí dobře, současně nechceme být brzdou, protože si uvědomujeme škody, které koronavirus může způsobit," uvedl expert.

Očekává, že v otevřeném prostoru a dostatečné vzdálenosti od ostatních by v létě Češi nemuseli nosit roušku. Nasazovat by si ji měli ale při vstupech do vnitřních prostor s přítomností dalších osob.